Унаслідок інциденту дівчинка отримала важкі травми та померла у лікарні. Трагічна подія сталася в місті Брисбен у неділю, 8 серпня.

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Родичі розпочали збір коштів, щоб оплатити похорони. Також подружжя просить не тиснути на них стосовно повернення на роботу.

Жодними словами не можна описати страждання, які переживають Джейкоб і Симона. Життя доньки обірвалося набагато швидше, ніж будь-хто з нас очікував,
– поділилися рідні.

Мер міста Адріан Шрінер наказав розслідувати напади птахів у парку.

  • За його словами, скарги людей розглядатимуть працівники спеціальної ради.

Напади тварин на людей: що відомо

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