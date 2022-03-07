Австралия с нами: 7-летний мальчик написал письмо с поддержкой украинцам
Источник:телеграм "слуг народа"
Весь цивилизованный мир помогает Украине и осуждает действия России, в том числе и Австралия. Мальчик написал письмо с поддержкой нашего государства.
"Слуги народа" опубликовали письмо 7-летнего мальчика. Он попросил передать свою поддержку в Украину.
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"Мы с тобой"
В письме говорится, что Австралия – с Украиной. Мальчик подчеркнул, что хочет, чтобы война закончилась.
Дорогая Украина, это – Австралия. Мы с тобой. Пусть везет. Мы хотим, чтобы война вскоре остановилась. С любовью, Австралия,
– написал мальчик.
Вчера, 6 марта, в Австралии люди массово вышли поддержать наше государство с сине-желтой символикой и плакатами.
Государство сообщило, что выделит Украине 105 миллионов долларов на оборону и гуманитарную поддержку. Кроме этого, Австралия ввела санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и других российских чиновников.
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