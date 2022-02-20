Австралия обвинила Китай в попытке поразить лазерным лучом ее военный самолет

Министерство обороны Австралии заявило, что на один австралийский военный самолет направили лазерный луч "военного класса". По данным оборонного ведомства, за этим стоит Китай.

Инцидент произошел еще в четверг, 17 февраля. Тогда китайское судно находилось в Арафурском море возле северного побережья Австралии.

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В Минобороны Австралии утверждают, что целью провокации был самолет Boeing P-8A Poseidon – патрульный самолет морской пехоты, оснащенный системами вооружения и датчиками для обнаружения подлодок.

Такие действия могут поставить под угрозу жизни. Мы решительно осуждаем непрофессиональное и опасное военное поведение,

– заявили в министерстве.

Что известно об отношениях Австралии и Китая

По последним данным, китайские власти пока не прокомментировали этот инцидент. Отношения между двумя странами в последние годы были напряженными из-за ряда споров. К примеру, Австралия поддержала требование США провести международное расследование происхождения коронавируса, впервые обнаруженного в Китае.

После этого Китай:

обложил пошлиной импорт австралийского ячменя,

прекратил закупки говядины,

не рекомендовал своим туристам и студентам ездить в Австралию из-за якобы проявлений расизма.

Австралийские СМИ сообщали о подобных лазерных инцидентах в прошлом, в этих случаях сотрудники австралийской разведки обвиняли малые китайские суда.

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