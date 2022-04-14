Австралия ввела новые санкции против России: в списке – "Газпром", "КамАЗ" и "Росэлектроника"

Австралия продолжает вводить санкции против России. На этот раз они коснулись ряда компаний, среди которых "Газпром", "КамАЗ" и "Росэлектроника".

В связи с вторжением России на территорию Украины Австралия ввела очередной пакет санкций против страны-агрессора. Большинство из них касается нефтегазового сектора, а также компаний, которые непосредственно связаны с военными действиями.

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К санкционному списку добавили еще 14 компаний

Так, министр иностранных дел Мэрис Пэйн добавила к санкционному списку еще 14 российских компаний. Среди них – "Газпром", которая обеспечивает газом большую часть Западной Европы с помощью трубопровода "Северный поток".

Правительство Австралии подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Мы снова призываем Россию немедленно вывести вооруженные силы из Украины,

– заявила Пейн.

Также в обновленном списке появилась компания "Русгидро" (крупнейший производитель электроэнергии в России) и "Транснефть" (крупнейший в мире оператор магистральных нефтепроводов).

Не забыла Австралия и о санкциях против телекоммуникационной компании "Ростелеком", судоходных компаний и портов, производителя грузовиков "КамАЗ", а также алмазостроительной компании "Алроса". А еще санкции касаются "Росэлектроники", на которую приходится около 80% всех российских электронных компонентов.

Санкции, скорее всего, не слишком повлияют на торговлю между страной-агрессором и Австралией. А все потому, что Россия и так занимает 37-е место среди крупнейших экспортных направлений в стране. Что касается импорта, то в этом случае она вообще на 57-м месте. Да и общий объем торговли в обоих этих направлениях составляет едва более одного миллиарда долларов в год.

В то же время стоит понимать, что любые санкции против страны-агрессора позволяют ускорить окончание войны. Поэтому, если бы примеру Австралии последовали и ряд других государств, то у страны-агрессора просто не было бы другого выхода, как прекратить войну в Украине.

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