Австралия ввела санкции против Лукашенко
Источник:МИД Австралии
Австралия ввела санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения ввели также против его семьи – жены и сына.
Соответствующие санкции страна ввела 25 марта. Ограничения также были введены против 22 российских пропагандистов и дезинформаторов.
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Австралия ввела санкции против Лукашенко
В ведомстве страны заявили, что это продолжение целенаправленных усилий для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену.
МИД страны напомнил, что именно Лукашенко поддерживает Россию и ее войска в нападении на Украину. Именно поэтому против него вводятся санкции.
Мы также вводим санкции в отношении его сына Виктора Лукашенко, ранее занимавшего руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси,
– говорится в сообщении.
Предварительно в МИД Австралии не прокомментировали, что именно предусматривают ограничения.
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