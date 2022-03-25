Австралия ввела санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Ограничения ввели также против его семьи – жены и сына.

Соответствующие санкции страна ввела 25 марта. Ограничения также были введены против 22 российских пропагандистов и дезинформаторов.

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Австралия ввела санкции против Лукашенко

В ведомстве страны заявили, что это продолжение целенаправленных усилий для того, чтобы Россия и те, кто поддерживает ее незаконное, неспровоцированное вторжение к ее демократическому соседу, заплатили высокую цену.

МИД страны напомнил, что именно Лукашенко поддерживает Россию и ее войска в нападении на Украину. Именно поэтому против него вводятся санкции.

Мы также вводим санкции в отношении его сына Виктора Лукашенко, ранее занимавшего руководящие должности в сфере национальной безопасности в правительстве Беларуси, и его жены Галины Лукашенко, первой леди Беларуси,

– говорится в сообщении.

Предварительно в МИД Австралии не прокомментировали, что именно предусматривают ограничения.

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