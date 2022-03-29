Австралия ввела санкции против России по "делу Магнитского"

Австралия вводит санкции против 39 россиян, связанных с "делом Сергея Магнитского" – погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста.

Кроме того, санкции будут применены против 14 российских лиц, ответственных за серьезную коррупцию, которую он разоблачил. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

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Также ограничения будут касаться 25 россиян, причастных к смерти Магнитского. Санкции включают заморозку активов и запрет на поездки.

Дело Магнитского: что нужно знать

Сергей Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан. По этим схемам они присвоили себе 260 миллионов долларов из денег налогоплательщиков.

Самого юриста задержали и пытали. Он провел 358 дней в заключении, а затем скончался.

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