Крім того, санкції застосують проти 14 російських осіб, відповідальних за серйозну корупцію, яку він викрив. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
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Також обмеження стосуватимуться 25 росіян, причетних до смерті Магнітського. Санкції включають замороження активів та заборону на поїздки.
Справа Магнітського: що треба знати
Сергій Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян. За цими схемами вони присвоїли собі 260 мільйонів доларів з грошей платників податків.
Самого юриста затримали та катували. Він провів 358 днів в ув'язненні, а потім помер.