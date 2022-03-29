Крім того, санкції застосують проти 14 російських осіб, відповідальних за серйозну корупцію, яку він викрив. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

До теми Санкцій мало не буває: Австралія та Японія завдали ще одного удару по Росії

Також обмеження стосуватимуться 25 росіян, причетних до смерті Магнітського. Санкції включають замороження активів та заборону на поїздки.

Справа Магнітського: що треба знати

Сергій Магнітський розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян. За цими схемами вони присвоїли собі 260 мільйонів доларів з грошей платників податків.

Самого юриста затримали та катували. Він провів 358 днів в ув'язненні, а потім помер.

Важливо – Є 2 напрямки, які ще не добили, – Фурса про те, які ще санкції очікують Росію: