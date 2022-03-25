Також під австралійські санкції потрапив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який допомагав Росії. Усі цивілізовані країни хочуть змусити країну-агресорку вивести її окупаційні війська з України.

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Австралія ввела санкції проти Лукашенка та російських пропагандистів

Через війну в Україні Федеральний уряд Австралії ввів санкції проти Лукашенка, членів його родини та ще 22 російських пропагандистів. Самопроголошеного президента Білорусі додали до цього списку за стратегічну підтримку Росії та її військових під час цинічного військового вторгнення в Україну.

Ми також вводимо санкції проти його сина Віктора Лукашенка, який раніше обіймав високі посади нацбезпеки в білоруському уряді, і його дружини Галини Лукашенко, першої леді Білорусі",

– заявила міністерка закордонних справ Маріс Пейн.

За її словами, ці кроки – логічне продовження зусиль Австралії, спрямованих на те, щоб Росія і ті, хто підтримує її незаконне та неспровоковане вторгнення до демократичної України, заплатили високу ціну.

Минулого місяця Австралія ввела санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Шойгу. Цього разу у список підсанкційних осіб потрапили ще 22 росіян, яких називають "пропагандистами та оперативниками з дезінформації". Серед них є головні редактори Russia Today, Фонду стратегічної культури, InfoRos і NewsFront.

"Зараз Австралія санкціонувала загалом 32 прокремлівських пропагандистів, які зображають стратегічну важливість дезінформації у спробах Росії легітимізувати неспровоковане і незаконне вторгнення Путіна в Україну", – додала Пейн.

Окрім цього, минулого тижня уряд також ввів санкції проти 2 російських олігархів, які мають бізнес-інтереси в Австралії. Міністерка зазначила, що додаткові санкції продовжать вводити проти тих росіян, які несуть відповідальність за вторгнення або володіють важелями впливу.

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Японія розширила санкції проти країни-терористки

За інформацією Reuters, Японія заморозить активи ще 25 росіян та заборонить експорт для 81 організації країни-агресорки. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда 24 березня заявив, що Японія продовжить діяти, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі та не допустити її ухилення від фінансових санкцій за допомогою цифрових активів.

У заяві посла США в Японії Рама Емануеля мовиться, що Сполучені Штати схвалюють таке рішення.

"З того, що президент Байден і прем’єр-міністр Кісіда приєдналися до інших лідерів G7 в Брюсселі, видно, що жорстокий напад Путіна на Україну вплинув не лише на Європу, але й викликав спільну глобальну демонстрацію підтримки демократичних цінностей і принципів проти автократичної агресії", – зауважив посол.

Емануель додав, що Росію продовжать ізолювати від економік США та Японії та посилюватимуть тиск на Путіна, інших співучасників цієї невиправданої війни та тих, хто продовжує підтримувати жорстокий режим президента країни-терористки.

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