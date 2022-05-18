О новых карательных ограничениях сообщила министр иностранных дел Австралии Морис Пейн. Она отметила, что в список попали "поставщики российской пропаганды, которые пытались узаконить вторжение России в Украину".

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В перечне – политические деятели, которые поддерживали вторжение

В списке также российские политические деятели, которые поддерживали российскую агрессию против Украины.

Президент Путин атаковал свободу слова и инакомыслия в России, чтобы подавить факты о войне против Украины и вопиющие военные преступления России, а также нанести вред восприятию Украины и ее международных союзников,

– подчеркнула Пейн.

Канберра также вводит финансовые санкции против так называемых "ферм троллей", которые распространяют дезинформацию в интернете, многие из этих организаций связаны с российскими спецслужбами.

Обратите внимание! Под санкции попал ЧВК "Вагнер". В Австралии подчеркнули, что это фактически частная армия Владимира Путина.

В списке – и белорусские оборонные предприятия

В списке есть и белорусские оборонные предприятия. В частности – "Минотор-Сервис" и ОАО "Холдинг радиолокационных систем". Обе компании производят сложную технику, используемую вооруженными силами Беларуси.

В перечне – Илья Кива

Александр Чупрян – исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций России;

Сергей Королев – первый заместитель директора ФСБ России;

Николай Богдановский – первый заместитель начальника генштаба России,

Илья Кива – бывший пророссийский депутат украинского парламента.

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В перечне есть и "Русское имперское движение", которое проводит учения в военизированной форме. Это движение известно своими антисемитскими, анти-ЛГБТИ и антиукраинскими взглядами.

Коротко о санкциях Австралии против России:

В настоящее время Австралия ввела санкции против 827 физических и 62 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину.

Предыдущие санкции Канберра обнародовала 4 мая. Тогда говорилось о 70 российских политиках и еще нескольких десятках приспешников из квазиреспублик Донбасса.

На такой шаг Австралия пошла после штурма россиянами "Азовстали".

А в апреле австралийцы ввели санкции против компаний-гигантов, таких как "Газпром", "КамАЗ" и "Росэлектроника".

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