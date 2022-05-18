О новых карательных ограничениях сообщила министр иностранных дел Австралии Морис Пейн. Она отметила, что в список попали "поставщики российской пропаганды, которые пытались узаконить вторжение России в Украину".
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В перечне – политические деятели, которые поддерживали вторжение
В списке также российские политические деятели, которые поддерживали российскую агрессию против Украины.
Президент Путин атаковал свободу слова и инакомыслия в России, чтобы подавить факты о войне против Украины и вопиющие военные преступления России, а также нанести вред восприятию Украины и ее международных союзников,
– подчеркнула Пейн.
Канберра также вводит финансовые санкции против так называемых "ферм троллей", которые распространяют дезинформацию в интернете, многие из этих организаций связаны с российскими спецслужбами.
В списке – и белорусские оборонные предприятия
В списке есть и белорусские оборонные предприятия. В частности – "Минотор-Сервис" и ОАО "Холдинг радиолокационных систем". Обе компании производят сложную технику, используемую вооруженными силами Беларуси.
В перечне – Илья Кива
- Александр Чупрян – исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций России;
- Сергей Королев – первый заместитель директора ФСБ России;
- Николай Богдановский – первый заместитель начальника генштаба России,
- Илья Кива – бывший пророссийский депутат украинского парламента.
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В перечне есть и "Русское имперское движение", которое проводит учения в военизированной форме. Это движение известно своими антисемитскими, анти-ЛГБТИ и антиукраинскими взглядами.
Коротко о санкциях Австралии против России:
- В настоящее время Австралия ввела санкции против 827 физических и 62 юридических лиц в ответ на вторжение России в Украину.
- Предыдущие санкции Канберра обнародовала 4 мая. Тогда говорилось о 70 российских политиках и еще нескольких десятках приспешников из квазиреспублик Донбасса.
- На такой шаг Австралия пошла после штурма россиянами "Азовстали".
- А в апреле австралийцы ввели санкции против компаний-гигантов, таких как "Газпром", "КамАЗ" и "Росэлектроника".
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