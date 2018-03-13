Австралия заговорила об Украине как о возможном партнере в космическом сотрудничестве

Правительство австралийского штата Западная Австралия видит Украину среди своих возможных партнеров по космическому сотрудничеству. Ведь Западная Австралия претендует стать главным космическим штатом Австралии.

Об этом сообщает Укринформ.

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"Речь идет лишь о начале сотрудничества, хотя очевидно, что есть общественный запрос на такой совместный проект", – заявил посол Украины в Австралии, комментируя публикацию ряда австралийских СМИ о возможности сооружения Государственным космическим агентством Украины космодрома на территории штата Западная Австралия.

Как сообщает посол Украины Николай Кулинич, Украина еще в 2016 году предлагала Федеральному правительству Австралии провести первичное изучение такого сотрудничества, однако реальные очертания возможное сотрудничество приобрело лишь после принятия Австралией решение о создании собственного космического агентства.

"Украина имеет технический опыт, знания и долгую историю в сфере мировых космических исследований, поэтому такое сотрудничество может быть весьма перспективным", – подчеркнул посол.

Сотрудничество с Украиной в случае ее реализации, может иметь отличные возможности. Северо-запад идеально расположен для развития экваториальных запусков, и это расширит уже имеющиеся широкие возможности Западной Австралии,

– заявила сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс.

На данном этапе важным для обеих сторон является проведение первичных консультаций для определения возможных вариантов сотрудничества.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное космическое агентство Украины намерено построить космодром возле авиабазы ​​Кёртин в Австралии.