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Австралія заговорила про Україну як про можливого партнера у космічній співпраці

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Австралія заговорила про Україну як про можливого партнера у космічній співпраці
Австралія заговорила про Україну як про можливого партнера у космічній співпраці / keywordsuggest.org

Уряд австралійського штату Західна Австралія бачить Україну серед своїх можливих партнерів у космічній співпраці. Адже Західна Австралія претендує стати головним космічним штатом Австралії.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Наразі йдеться лише про започаткування співпраці, хоча очевидно, що є суспільний запит на такий спільний проект", – заявив посол України в Австралії, коментуючи публікацію низки австралійських ЗМІ про можливість спорудження Державним космічним агентством України космодрому на території штату Західна Австралія.

Як повідомляє посол України Микола Кулініч, Україна ще у 2016 році пропонувала Федеральному уряду Австралії провести первинне вивчення такої співпраці, однак реальних обрисів можливе співробітництво набуло лише після прийняття Австралією рішення про заснування власного космічного агентства.

"Україна має технічний досвід, знання і довгу історію у сфері світових космічних досліджень, тому така співпраця може бути дуже перспективною", – наголосив посол.

Видання повідомляє, що уряд штату Західна Австралія, який розглядає проект через потенціал створення робочих місць та диверсифікації економіки держави, готовий розглянути партнерство з Україною.

Співпраця з Україною, у разі її реалізації, може мати відмінні можливості. Північний захід ідеально розташований для розвитку екваторіальних запусків, і це розширить вже наявні широкі можливості Західної Австралії,
– заявила сенатор із Західної Австралії Лінда Рейнолдс.

На даному етапі важливим для обох сторін є проведення первинних консультацій для визначення можливих варіантів співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне космічне агентство України має намір побудувати космодром біля авіабази Кертін в Австралії.

Теги: Новини України Австралія Космос
Джерело: 24 Канал
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