Отвечал на вопрос ведущей российский посол в Австралии Алексей Павловский. Он почему-то начал смеяться.

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Как австралийская журналистка поставила на место российского посла

Господин посол, вы здесь, в Австралии, наслаждаетесь преимуществами свободного и открытого общества. Как вы живете, представляя репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина?

– спросила Сара Фергюсон.

В ответ посол начал нервно ухмыляться. На что журналистка уточнила: "Вам кажется это смешным?"

Мне смешно то, как вы начали интервью,

– заявил посол.

На что журналистка сказала, что это прямой вопрос. Павловский уточнил: "слишком прямой". Также он сказал, что уже 13 лет не живет в России. Более того, добавил, что якобы "никогда не сталкивался с проблемами, живя в России".

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Также журналистка уточнила послу: "Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Это режим, который вторгся к соседу. Режим, где протесты и свободные средства массовой информации подавляются, где диссидентов убивают или арестуют, и где масштабы потерь в войне скрываются от общественности. Как бы вы назвали эту систему правления, если бы не диктатурой?".

На это российский посол в Австралии ответил, что не намерен обсуждать форму правления в России.

В этой же программе Алексей Павловский потребовал "доказательств", что армия России убивает гражданских людей в Украине. Также он озвучивал традиционные для российской пропаганды тезисы. В частности, убеждал, что общественности на Западе "промыли мозги".

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