Отвечал на вопрос ведущей российский посол в Австралии Алексей Павловский. Он почему-то начал смеяться.
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Как австралийская журналистка поставила на место российского посла
Господин посол, вы здесь, в Австралии, наслаждаетесь преимуществами свободного и открытого общества. Как вы живете, представляя репрессивный, диктаторский режим Владимира Путина?
– спросила Сара Фергюсон.
В ответ посол начал нервно ухмыляться. На что журналистка уточнила: "Вам кажется это смешным?"
Мне смешно то, как вы начали интервью,
– заявил посол.
На что журналистка сказала, что это прямой вопрос. Павловский уточнил: "слишком прямой". Также он сказал, что уже 13 лет не живет в России. Более того, добавил, что якобы "никогда не сталкивался с проблемами, живя в России".
Журналистка поставила на место российского дипломата: смотрите видео
Также журналистка уточнила послу: "Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Это режим, который вторгся к соседу. Режим, где протесты и свободные средства массовой информации подавляются, где диссидентов убивают или арестуют, и где масштабы потерь в войне скрываются от общественности. Как бы вы назвали эту систему правления, если бы не диктатурой?".
На это российский посол в Австралии ответил, что не намерен обсуждать форму правления в России.
В этой же программе Алексей Павловский потребовал "доказательств", что армия России убивает гражданских людей в Украине. Также он озвучивал традиционные для российской пропаганды тезисы. В частности, убеждал, что общественности на Западе "промыли мозги".
Российская пропаганда придумывает новые басни
- Российская пропаганда регулярно придумывает фейки, пытаясь оправдать свои действия. Так, российский министр Сергей Шойгу заявил, что якобы неизвестные дроны сбили женщины-военные в Севастополе. Их даже предлагают наградить.
- Перед этим у Владимира Путина началась истерика потому, что Великобритания предоставит Вооруженным Силам Украины снаряды с обедненным ураном. В России это назвали "серьезной эскалацией". Хотя эти элементы не используются для производства ни ядерного, ни радиологического оружия.
- В Минобороны Великобритании заявили, что Кремль намеренно сеет дезинформацию из-за снарядов с обедненным ураном. Хотя британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".