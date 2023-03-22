Відповідав на питання ведучої російський посол в Австралії Олексій Павловський. Він чомусь почав сміятись.
Дивіться також "Помер від крінжу": на шоу у Соловйова впав запрошений пропагандист
Як австралійська журналістка поставила на місце російського посла
Пане посол, ви тут, в Австралії, насолоджуєтеся перевагами вільного та відкритого суспільства. Як ви живете, представляючи репресивний, диктаторський режим Владіміра Путіна?
– запитала Сара Фергюсон.
У відповідь посол почав нервово усміхатись. На що журналістка уточнила: "Вам здається це смішним?".
Мені смішно те, як ви почали інтерв'ю,
– заявив посол.
На що журналістка сказала, що це пряме питання. Павловський уточнив: "занадто пряме". Також він сказав, що вже 13 років не живе у Росії. Ба більше, додав, що нібито "ніколи не стикався із проблемами, живучи в Росії".
Журналістка поставила на місце російського дипломата: дивіться відео
Також журналістка уточнила послу: "Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі. Це режим, який вдерся до сусіда. Режим, де протести та вільні засоби масової інформації придушуються, де дисидентів убивають або ув'язнюють, і де масштаби втрат у війні приховуються від громадськості. Як би ви назвали цю систему правління, якщо не диктатурою?".
На це російський посол в Австралії відповів, що не збирається обговорювати форму правління в Росії.
У цій же програмі Олексій Павловський вимагав "доказів", що армія Росії вбиває цивільних людей в Україні. Також він озвучував традиційні для російської пропаганди тези. Зокрема, переконував, що громадськості на Заході "промили мізки".
Російська пропаганда вигадує нові байки
- Російська пропаганда регулярно вигадує фейки, намагаючись виправдати свої дії. Так, російський міністр Сергій Шойгу заявив, що нібито невідомі дрони збили жінки-військові в Севастополі. Їх навіть пропонують нагородити.
- Перед цим у Владіміра Путіна почалась істерика через те, що Велика Британія надасть Збройним Силам України снаряди зі збідненим ураном. У Росії це назвали "серйозною ескалацією". Хоч ці елементи не використовують для виробництва ні ядерної, ні радіологічної зброї.
- У Міноборони Великої Британії заявили, що Кремль навмисно сіє дезінформацію через снаряди зі збідненим ураном. Хоч британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".