Мощные снегопады накрыли часть Австралии. На дорогах застряли десятки авто, а спасательные службы просят воздержаться от поездок из-за гололеда и штормового ветра.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о снегопадах в Австралии?

На одном из видео зафиксировано, как в субботу около 16:00 снег падает в Далвине, между Стенторпом и Варвиком на юго-востоке Квинсленда.

Кенгуру в сугробах снега / Фото Higgins Storm Chasing

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о чрезвычайной ситуации на дорогах. До сотни автомобилей оказались заблокированными в снежных заносах на трассах Нью-Ингленд, Вотерфолл-Вей, Норрис-Драйв и Графтон-Роуд на северных плато. По словам очевидцев, снег в этом районе был "такой глубины, которой еще никогда не видели".

Необычное количество снега также выпало в штате Новый Южный Уэльс, в частности в городах Армидейл и Гайра. По прогнозам, уровень снега здесь может достичь до 50 сантиметров.

Часть Австралии значительно засыпало снегом / Фото SEQWP Chris McFerran

Также есть серьезная опасность на дорогах из-за гололеда, который охватил северные плато.

Мы имеем бригады дорожной службы, которые готовы к любым спасательным операциям, но просим общину избегать ненужных поездок. Если вам все же придется выезжать на дороги в районах, где выпал снег, будьте осторожны, всегда тормозите плавно и ездите медленно,

– заявила помощник комиссара службы Николь Хоган.

В Австралии выпало огромное количество снега: смотрите видео

Также прогнозируется шквалистый ветер со скоростью более 90 километров в час, а на побережье – сильные волны.

На территории штата Новый Южный Уэльс развернуто более 1 000 волонтеров Службы чрезвычайных ситуаций. С начала непогоды спасатели уже получили более 750 вызовов.

Напомним, недавно в пустыне Атакама в Чили, одной из самых сухих в мире, впервые за 10 лет выпал снег. Это явление поразило ученых.