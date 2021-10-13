Это увидели другие политики и подбежали, чтобы оказать политику первую помощь. Это случилось 13 октября.
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Нардепу стало плохо во время выступления в парламенте
28-летняя член Австрийского национального совета Ева-Мария Хольцлейтнер потеряла сознание посреди выступления в парламенте страны.
В видео заметно, как она бледнеет, а затем – падает на землю. Через несколько секунд люди подбежали к ней, чтобы оказать помощь женщине,
– говорится в сообщении.
Депутат потеряла сознание во время выступления в парламенте: смотрите видео
После оказания первой помощи женщина пришла в себя. Впоследствии ей вызвали медиков. Хольцлейтнер вывели за пределы помещения, где проходила встреча. Сейчас СМИ не сообщали о вероятных причинах ухудшения самочувствия Евы-Марии Хольцлейтнер.
Коротко о последних подобных инцидентах
- 8 октября в Верховной Раде стало плохо нардепу Анне Скороход. В парламент оперативно прибыла скорая помощь.
- Впоследствии сообщили, что Скороход потеряла сознание после известия о смерти коллеги Антона Полякова.
- Экс-нардеп Семен Семенченко 20 августа объявил голодовку. 2 сентября ему стало плохо в зале суда. Семенченко вызвали скорую помощь.
- Кстати, как действовать, если человеку рядом стало плохо, читайте по ссылке.