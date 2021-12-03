Его предшественник был на посту менее 2 месяцев. Нового чиновника избрали 3 декабря и он уже подтвердил свое назначение на пресс-конференции.

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В Австрии снова новый федеральный канцлер

Карла Нехаммера единогласно назначили новым лидером правящей Австрийской народной партии (ÖVP) и федеральным канцлером,

– заявило издание.

Буквально накануне, 2 декабря, предшественник Нехаммера тогдашний канцлер Александер Шалленберг заявил, что уходит в отставку. На посту федерального канцлера он пробыл всего 52 дня.

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