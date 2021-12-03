Його попередник був на посаді менш ніж 2 місяці. Нового посадовця обрали 3 грудня й він вже підтвердив своє призначення на пресконференції.
Читайте більше Навіть не 2 місяці на посту: канцлер Австрії йде у відставку
У Австрії знову новий федеральний канцлер
Карла Нехаммера одноголосно призначили новим лідером правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) та федеральним канцлером,
– заявило видання.
Буквально напередодні, 2 грудня, попередник Нехаммера тодішній канцлер Александер Шалленберг заявив, що йде у відставку. На посаді федерального канцлера він пробув всього 52 дні.
Коротко про ротації на посаді канцлера Австрії та їхні причини
- Канцлером Австрії двічі був Себастьян Курц. Він у 2017 році став наймолодшим політиком на цій посаді. На той момент йому був 31 рік.
- Згодом у 2020 році він вдруге обійняв посаду і працював до жовтня 2021 року. Подав заяву про відставку через корупційний скандал.
- Перед цим у жовтні 2021 року в офісі тодішнього канцлера Себастьяна Курца слідчі провели обшуки. Їх причиною стала справа щодо зловживання довірою, хабарництва та корупції.
- Зокрема мовиться про те, що в 2016 – 2018 роках Курц міг забезпечувати своїй партії позитивний імідж у пресі. Серед іншого – й завдяки замовним соціологічним опитуванням. У цій справі вже затримали працівницю агентства соціологічних досліджень.
- Після Курца на посаду призначили Шалленберга. Проте 2 грудня Себастьян Курц заявив, що він йде з політики та покидає посаду голови Австрійської народної партії, яка перебуває при владі, та лідера її парламентської фракції.
- Саме після цього тодішній канцлер Шалленберг заявив, що не має наміру і ніколи не мав брати на себе функції федерального глави нової народної партії. Тому в той же день покинув посаду.