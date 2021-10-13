За даними видання der Standard, затримана жінка – працівниця агентства соціологічних досліджень. А в ORF додали, що її ім’я – Сабіне Байншаб.

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У справі, яка призвела до відставки канцлера уряду Австрії, є перше затримання

Австрійські журналісти з'ясували, що 12 жовтня поліція затримала жінку:

Це працівниця компанії з проведення соціологічних досліджень , яка перед приходом поліції начебто стерла всі дані зі свого комп’ютера.

, яка перед приходом поліції начебто зі свого комп’ютера. Мовиться про дані, які могли стати важливими у розслідуванні корупційного скандалу, який призвів до відставки канцлера Австрії Себастьяна Курца.

Антикорупційна прокуратура тиждень тому провела кілька обшуків у штаб-квартирі Австрійської народної партії, в офісі Себастіана Курца і в міністерстві фінансів. А все тому, що правоохоронці запідозрили канцлера у корупції.

Той, мовляв, у 2016 – 2018 роках забезпечував своїй партії позитивний імідж у пресі.

Серед іншого – й завдяки замовним соціологічним опитуванням.

Причому оплачували це все з державного бюджету. Вже колишній канцлер Курц, ясна річ, всі звинувачення відкидає.

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Зверніть увагу: Себастьян Курц, як стало відомо 9 жовтня, вирішив добровільно піти у відставку. Тим часом новим канцлером Австрії став Александер Шалленберг – що цікаво, представник тієї ж партії, що й Курц.