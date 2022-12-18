"Путин – новый Сталин": Австрия впервые официально назвала Голодомор преступлением

Парламент Австрии одобрил резолюцию, в которой признает Голодомор преступлением сталинского режима. В Украине надеются, что это создаст предпосылки для дальнейшего признания его геноцидом.

Документ под названием "О предотвращении голода и дефицита как оружия войны против гражданского населения" был принят единогласно. "За" проголосовали все парламентские фракции.

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В предложении по постановлению упоминается 90-й годовщины Голодомора. В резолюции говорится, что голод в 1932 – 1933 годах был намеренно и систематически спровоцирован советским союзом против гражданского населения, преимущественно на территории Украины.

Также было отмечено, что в то время "это ужасное преступление" было проигнорировано мировой общественностью, а одним из немногих западных деятелей, протестовавших против Голодомора в 1930-х годах, был тогдашний венский кардинал Теодор Инницер.

В резолюции отмечают, что голод не должен использоваться как оружие против гражданского населения или инструмент давления на другие государства.

Роберт Лаймер от Социал-демократической партии (SPÖ) назвал Голодомор одной из величайших гуманитарных катастроф ХХ века. Гельмут Брандштеттер от NEOS ("Новая Австрия и Либеральный форум") подчеркнул, что сейчас "диктатор Путин пытается завершить то, что начал диктатор Сталин".

Эва Эрнст-Дидзик от "Зеленых" назвала Путина "новым Сталиным" и сказала, что с исторической и политической точки зрения Голодомор был геноцидом.

Мартин Энгельберг от ÖVP сказал, что по современной перспективе Голодомор следует классифицировать как геноцид. Николаус Шерак от NEOS также сказал, что поддерживает идею называть Голодомор "тем, чем он был, то есть геноцидом".

Против определения "геноцид" выступили в правопопулистской и пророссийской Австрийской партии свободы. Также не поддержали определение "геноцид" и в оппозиционной Социал-демократической партии Австрии.

Что касается Австрийской народной партии во главе с канцлером Карлом Негаммером, то там тоже не нашлось совместного решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Резолюция создает основу, чтобы признать Голодомор геноцидом

Посол Украины в Австрии Василий Химинец заявил, что резолюция создает основу для того, чтобы в будущем Вена официально признала Голодомор геноцидом, информирует​ "Европейская правда".

"Факт осуждения Голодомора как "ужасного преступления", осознание того, что против украинского народа в те времена совершалось преступление, связь прошлого с настоящим в плане недопустимости использования голода как оружия – это красноречивые факты. Это создает платформу для дальнейшей работы, чтобы Голодомор в Австрии был признан геноцидом. Над этим будем работать", – сказал он.

В ноябре – декабре парламенты ряда европейских стран приняли резолюции по Голодомору, признавая его геноцидом или преступлением против украинского народа. Например, Голодомор признали геноцидом в Германии и Чехии. Идентичное решение одобрил Европарламент.