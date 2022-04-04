Австрия поддерживает санкции против РФ после зверств в Буче, но не наложит эмбарго на топливо

В Австрии не планируют накладывать немедленное эмбарго на российские газ и нефть. Власти отметили, что их страна может пострадать от этих санкций.

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что санкции нужны только, если они не влияют на вас больше, чем на объект направления. Он отметил, что Австрия, как и Германия, зависимы от российского газа и стремятся постепенно отказываться.

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"Но было бы нереально сказать, что мы могли бы отказаться сразу", – подчеркнул Бруннер.

Министр считает, что в настоящее время следует расширить список подсанкционных лиц и организаций.

Почему эмбарго не поддерживают

Не поддерживает эмбарго на энергоносители и министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. В то же время заявил, что шокирован новостями из Киевщины.

Мы уже очень усердно работаем над еще одним пакетом санкций, который, вероятно, будет принят на этой неделе. Кроме газового эмбарго, есть достаточно других вариантов, где можем закрутить санкционный винт,

– сказал Шалленберг.

Министр окружающей среды и энергетики Леонор Гевесслер считает, что Австрия непропорционально сильно зависит от поставок природного газа из России. Речь идет о 80% ресурса, поставляемого страной-террористом.

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