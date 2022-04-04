Міністр фінансів Магнус Бруннер заявив, що санкції потрібні лише коли вони не впливають на вас більше, ніж на об'єкт спрямування. Він зазначив, що Австрія, як і Німеччина, залежні від російського газу і прагнуть поступово відмовлятися.

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"Але було б нереально сказати, що ми могли б відмовитись відразу", – наголосив Бруннер.

Міністр вважає, що наразі слід розширити список підсанкційних осіб та організацій.

Чому ембарго не підтримують

Не підтримує ембарго на енергоносії й міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг. Водночас заявив, що шокований новинами з Київщини.

Ми вже дуже старанно працюємо над ще одним пакетом санкцій, який, ймовірно, ухвалять цього тижня. Крім газового ембарго, є достатньо інших варіантів, де можемо закрутити санкційний гвинт,

– сказав Шалленберг.

Міністерка довкілля та енергетики Леонор Гевесслер вважає, що Австрія непропорційно сильно залежить від постачання природного газу з Росії. Мовиться про 80% ресурсу, який постачає країна-терорист.

Зауважте – чи взагалі можливе ембарго для Росії: дивіться відео