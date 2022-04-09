Австрия поддерживает санкционную политику против России и присоединение Украины к ЕС – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Австрия поддерживает санкционную политику против России. Более того, страна также выступает за присоединение нашей страны к ЕС.

Владимир Зеленский заявил об этом во время вечернего обращения 9 апреля – на 45-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Также президент напомнил, что весь европейский проект – это мишень для России.

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Канцлер Австрии пообещал санкции против Москвы

Владимир Зеленский заявил, что был доволен услышать от канцлера Австрии заверение, что для его страны принципиально принудить Россию к миру, как и другим государствам.

Услышал и обещание того, что Австрия вместе с партнерами по Евросоюзу продолжит санкционную политику против России, пока не произойдет полное восстановление реальной безопасности в нашем регионе, пока Россия не заберет все свои силы с украинской суверенной территории,

– заявил Зеленский.

Также заверил, что Карл Негаммер поддержал четкую перспективу скорейшего присоединения Украины к Евросоюзу.

Более того, президент Владимир Зеленский поблагодарил Негаммера за:

пожарные и спасательные машины и другое оборудование для Украины;

а также – за горючее.

Вечернее обращение Зеленского за 9 апреля: смотрите видео