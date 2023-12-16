Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский высказал мнение 24 Каналу относительно того, что Вена раньше тормозила процесс вступления Украины в Евросоюз. Сейчас повестка Австрии по этому вопросу вернулась.

Важно Европейский совет открыл переговоры для Украины о вступлении: происходившее на саммите ЕС

Может стать помехой

Он напомнил, что в 2022 году руководство Австрии высказывалось против предоставления Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

Вновь подобные заявления прозвучали от Вены накануне открывшегося 14 декабря саммита лидеров ЕС. Высокопоставленные чиновники из Австрии заявили, что могут заблокировать переход Украины на новое место в отношениях с Евросоюзом.

Однако и дальше Австрия может стать страной-препятствием на нашем европейском пути. А также выступать против принятия решений типа санкционного пакета против России или пакетов помощи Украине.

"Следует понимать, что Австрия является авторитетным государством в Европе, и ее вето может быть более весомым, чем вето Венгрии. Поэтому Украине нужно работать в этом направлении. В частности, искать союзников в Европейском Союзе", – отметил кандидат политических наук.

Нужны союзники

Таким союзником может стать Германия, ведь Олаф Шольц продемонстрировал свое влияние. Именно он накануне голосования на саммите лидеров ЕС по переговорам о членстве Украины в ЕС, разговаривал с Виктором Орбаном.

Это Шольц придумал вариант, чтобы Орбан покинул зал заседаний и фактически воздержался от голосования,

– напомнил Станислав Желиховский.

Именно по этому направлению, по его словам, следует работать украинской дипломатии и политикам, чтобы иметь в будущем возможность обойти ловушки, которые могут поставить страны Европейского Союза.

Важно! Австрия выражала недовольство 12-м пакетом санкций против России из-за того, что Украина, а именно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), внесло в список международных спонсоров войны австрийский Raiffeisen Bank International. Этот банк до сих пор продолжает работать в России.

Позиция Австрии по поводу вступления Украины в Евросоюз