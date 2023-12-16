Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский высказал мнение 24 Каналу относительно того, что Вена раньше тормозила процесс вступления Украины в Евросоюз. Сейчас повестка Австрии по этому вопросу вернулась.
Важно Европейский совет открыл переговоры для Украины о вступлении: происходившее на саммите ЕС
Может стать помехой
Он напомнил, что в 2022 году руководство Австрии высказывалось против предоставления Украине статуса кандидата в членство в ЕС.
Вновь подобные заявления прозвучали от Вены накануне открывшегося 14 декабря саммита лидеров ЕС. Высокопоставленные чиновники из Австрии заявили, что могут заблокировать переход Украины на новое место в отношениях с Евросоюзом.
Однако и дальше Австрия может стать страной-препятствием на нашем европейском пути. А также выступать против принятия решений типа санкционного пакета против России или пакетов помощи Украине.
"Следует понимать, что Австрия является авторитетным государством в Европе, и ее вето может быть более весомым, чем вето Венгрии. Поэтому Украине нужно работать в этом направлении. В частности, искать союзников в Европейском Союзе", – отметил кандидат политических наук.
Нужны союзники
Таким союзником может стать Германия, ведь Олаф Шольц продемонстрировал свое влияние. Именно он накануне голосования на саммите лидеров ЕС по переговорам о членстве Украины в ЕС, разговаривал с Виктором Орбаном.
Это Шольц придумал вариант, чтобы Орбан покинул зал заседаний и фактически воздержался от голосования,
– напомнил Станислав Желиховский.
Именно по этому направлению, по его словам, следует работать украинской дипломатии и политикам, чтобы иметь в будущем возможность обойти ловушки, которые могут поставить страны Европейского Союза.
Позиция Австрии по поводу вступления Украины в Евросоюз
- В июне 2022 года Австрия высказалась, на каких условиях может поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членстве в Европейском Союзе. Уже тогда со стороны официальной Вены звучали спорные заявления. Мол, Украина "не заслуживает" статуса кандидата, что Киеву нужно "еще подождать".
- В частности, Австрия ссылалась на предоставление вместе с Украиной "зеленого света" относительно вступления в ЕС Молдове и странам Западных Балкан. Также говорилось, что Украина "недостаточно реформирована", имеет "проблемы с коррупцией".
- В преддверии саммита лидеров ЕС 14 декабря 2023 года, Австрия снова выступила против привилегий для Украины по вступлению в ЕС. Речь шла о равных возможностях для этого для Молдовы, а также Боснии и Герцеговины.
- Кроме того, Австрия выражала недовольство 12-м пакетом санкций ЕС против России. Также звучали угрозы его блокировки. Пока угрозы Вены остались на уровне риторики, и новый пакет санкций был согласован.