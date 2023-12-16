Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський висловив думку 24 Каналу щодо того, що Відень раніше гальмувала процес вступу України до Євросоюзу. Зараз порядок денний Австрії щодо цього питання повернувся.

Важливо Європейська рада відкрила переговори для України про вступ: що відбувалося на саміті ЄС

Може стати перешкодою

Він нагадав, що у 2022 році керівництво Австрії висловлювалось проти надання Україні статусу кандидатства щодо членства в ЄС.

Знову подібні заяви прозвучали від Відня напередодні саміту лідерів ЄС, який відкрився 14 грудня. Високопосадовці з Австрії, заявили, що можуть заблокувати перехід України на нову сходинку у відносинах з Євросоюзом.

Проте і надалі Австрія може стати країною-перешкодою на нашому європейському шляху. А також виступати проти ухвалення рішень на кшталт санкційного пакета проти Росії або пакетів допомоги Україні.

"Варто розуміти, що Австрія авторитетною державою в Європі, і її вето може бути вагомішим, ніж вето Угорщини. Тому Україні потрібно працювати в цьому напрямку. Зокрема шукати союзників в Європейському Союзі", – зазначив кандидат політичних наук.

Потрібні союзники

Таким союзником може стати Німеччина, адже Олаф Шольц продемонстрував свій вплив. Саме він напередодні голосування на саміті лідерів ЄС щодо переговорів про членство України в ЄС, мав розмову з Віктором Орбаном.

Це Шольц придумав варіант, щоб Орбан покинув залу засідань і фактично утримався від голосування,

– нагадав Станіслав Желіховський.

Саме по цьому напрямку, за його словами, варто працювати українській дипломатії та політикам, щоб мати в майбутньому можливість обійти пастки, які можуть поставити країни в Європейського Союзу.

Важливо! Австрія висловлювала незадоволення 12-м пакетом санкцій проти Росії через те, що Україна, а саме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), внесла до списку міжнародних спонсорів війни австрійський Raiffeisen Bank International. Цей банк й досі продовжує працювати в Росії.

Позиція Австрії щодо вступу України до Євросоюзу