Австрия хочет усилить охрану границ от нелегальных мигрантов

Канцлер Австрии Курц заявил, что страна готовится усилить охрану своих границ для предотвращения нелегальной миграции, если вступит в силу иммиграционное соглашение в рамках коалиции Германии.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также: Журналист рассказал, как Меркель искала компромисс в отношении мигрантов

Это стало ответом на соглашение между христианскими демократами канцлером Германии Ангелой Меркель и христианским союзом Баварии, которые решали вопросы о политике мигрантов.

Если эта сделка станет позицией немецкого правительства, то это будет побуждать нас к принятию мер по предотвращению негативных последствий для Австрии и ее населения,

– заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зехофер от Баварской партии пытается усилить меры по нелегальной иммиграции, однако пока непонятно, какое влияние это окажет, поскольку во многих случаях уже существуют и выполняются двусторонние соглашения о возвращении мигрантов.

Зато вице-канцлер Хайнц-Кристиан Страше и министр внутренних дел Герберт Кикл заявили, что австрийское правительство "специально подготовлено для принятия мер по защите наших южных границ", хотя это и не разрабатывалось.

Сообщники Курца возложили на себя обязательства предотвратить любое повторение миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда выиграли выборы. Тогда Австрия приняла более 1% своего населения в поисках убежища, и еще более миллиона передвигался через ее территорию в Германию.

Напомним, накануне сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель договорилась с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию.