16:06
3 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
20°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, 2 липня
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, 2 липня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Австрія хоче посилити охорону кордонів від нелегальних мігрантів

48 Читать новость на русском
Канцлер Австрії Себастьян Курц
Канцлер Австрії Себастьян Курц / Reuters

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна готується посилити охорону на своїх кордонах задля запобігання нелегальної міграції, якщо вступить в силу імміграційна угода в рамках коаліції Німеччини.

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters

Читайте також: Журналіст розповів, як Меркель шукала компроміс щодо мігрантів

Це стало відповіддю на угоду між християнськими демократами канцлером Німеччини Ангелою Меркель та християнським союзом Баварії, які вирішували питання про політику мігрантів.

Якщо ця угода стане позицією німецького уряду, то це спонукатиме нас до вжиття заходів для запобігання негативних наслідків для Австрії та її населення,
– заявив австрійський канцлер Себастьян Курц.

Німецький міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер від Баварської партії намагається посилити заходи щодо нелегальної імміграції, проте поки незрозуміло, який вплив це матиме, оскільки у багатьох випадках вже існують і виконуються двосторонні угоди про повернення мігрантів.

Натомість віце-канцлер Хайнц-Крістіан Страше та міністр внутрішніх справ Герберт Кікл заявили, що австрійський уряд "спеціально підготовлений для вжиття заходів для захисту наших південних кордонів", хоча це і не розроблялося. 

Спільники Курц зобов'язалися запобігти будь-якому повторюванню міграційної кризи 2015-2016 років, коли виграли вибори. Тоді Австрія прийняла більше 1% свого населення в пошуках притулку, і ще понад мільйон пересувався через її територію в Німеччину.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.

Теги: Новини політики Австрія біженці Ангела Меркель
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сьогодні, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 390
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сьогодні, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 670
Як швидко приготувати смачну їжу
2 липня, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сьогодні, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 930
Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 10:01 Притула вчив, Лоза рубав, Мессі тихесенько тікав – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
739
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук