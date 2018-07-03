Австрія хоче посилити охорону кордонів від нелегальних мігрантів

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна готується посилити охорону на своїх кордонах задля запобігання нелегальної міграції, якщо вступить в силу імміграційна угода в рамках коаліції Німеччини.

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters.

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Це стало відповіддю на угоду між християнськими демократами канцлером Німеччини Ангелою Меркель та християнським союзом Баварії, які вирішували питання про політику мігрантів.

Якщо ця угода стане позицією німецького уряду, то це спонукатиме нас до вжиття заходів для запобігання негативних наслідків для Австрії та її населення,

– заявив австрійський канцлер Себастьян Курц.

Німецький міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер від Баварської партії намагається посилити заходи щодо нелегальної імміграції, проте поки незрозуміло, який вплив це матиме, оскільки у багатьох випадках вже існують і виконуються двосторонні угоди про повернення мігрантів.

Натомість віце-канцлер Хайнц-Крістіан Страше та міністр внутрішніх справ Герберт Кікл заявили, що австрійський уряд "спеціально підготовлений для вжиття заходів для захисту наших південних кордонів", хоча це і не розроблялося.

Спільники Курц зобов'язалися запобігти будь-якому повторюванню міграційної кризи 2015-2016 років, коли виграли вибори. Тоді Австрія прийняла більше 1% свого населення в пошуках притулку, і ще понад мільйон пересувався через її територію в Німеччину.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів, які намагаються в'їхати до Німеччини.