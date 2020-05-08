Австрийский телеканал показал поздравление Путина с 75-й годовщиной освобождения Европы

Президент России Владимир Путин выступил по одному из центральный австрийский государственных телеканалов. Причиной, почему Путину дали слово в Австрии, стала 75-я годовщина освобождения Европы от фашизма.

Кадр из выступления Путина на австрийском телеканале ORF2 опубликовало посольство России в Австрии. А на сайте хозяина Кремля – и слова из его выступления.

Стоящее Главные мифы и правда о Второй мировой войне

Традиционно Путин заявил, что Советский Союз не хотел этой войны, которую ему навязали, когда "нацисты напали вероломно, исподтишка, в одно мгновение перечеркнули мирную, спокойную жизнь страны". Хотя Вторая мировая война в то время продолжалась уже второй год. И Советский Союз был ее активным участником. Но к 22 июню 1941 года СССР выступал на стороне нацистской Германии, которая к тому времени осуществила Аннексию Австрии.

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Стоит отметить, что тот же телеканал ORF2 показал, кроме Путина, видеообращение лидеров США, Великобритании и Франции.



Основные даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

