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Австрійський телеканал показав привітання Путіна з 75-ою річницею звільнення Європи від фашизму

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Путіна показали на австрійському телебаченні
Путіна показали на австрійському телебаченні / Кубанськие новости

Президент Росії Володимир Путін виступив по одному з центральний австрійський державних телеканалів. Причиною, чому Путіну дали слово в Австрії, стали 75-і роковини звільнення Європи від фашизму.

Кадр з виступу Путіна на австрійському телеканалі ORF2 виклало посольство Росії в Австрії. А на сайті хазяїна Кремля – і слова з його виступу.

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Традиційно Путін заявив, що Радянський Союз не хотів цієї війни, яку йому нав'язали, коли "нацисти напали віроломно, нишком, в одну мить перекреслили мирне, спокійне життя країни". Хоча Друга світова війна на той час тривала вже другий рік. І Радянський Союз був її активним учасником. Але до 22 червня 1941 року СРСР виступав на боці нацистської Німеччини, яка до того часу здійснила Анексію Австрії.

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Варто відзначити, що той же телеканал ORF2 показав, крім Путіна, відеозвернення лідерів США, Великобританії та Франції.

друга світова війна дати
Основні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: 9 травня Австрія Володимир Путін Новини політики
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