Австрийский канцлер высказался в поддержку строительства "Северного потока-2"

Канцлер Австрии Себастиан Курц считает, что проект по строительству газопровода "Северный поток-2" важен для Австрии и Германии.

Об этом сообщает австрийское издание Finanzen.

По словам канцлера Себастиана Курца, этот проект важен для Австрии как в энергетическом и политическом, так и в экономическом аспектах.

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В то же время он заявил, что, несмотря на скепсис и критику США по поводу проекта, ни австрийцы, ни немцы и многие другие не откажутся от него.

Канцлер также добавил, что антироссийские санкции в связи с ситуацией в Керченском проливе дальше будет рассматривать Евросоюз.

Ранее в четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток-2" не меняет, однако, роли Украины как транзитной страны для поставок газа.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.