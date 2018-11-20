Чем "Северный поток-2" угрожает Европе: аналитики США дали объяснения

Проект российского газопровода "Северный поток-2", который должен пролегать через Балтийское море, не направлен на интерес европейских потребителей, поэтому не должен быть воплощенным и запущенным.

Об этом заявила вице-президент Центра анализа европейской политики (США) Река Смеркени в интервью Укринформу.

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Она убеждена, что рациональные аргументы возьмут верх, и партнеры США в Европе откажутся от запуска "неоднозначного газопровода", несмотря на его активную реализацию.

"Даже если есть впечатление, что это уже решение последней минуты, проект, который не служит интересам европейских потребителей, и ничьим интересам в ЕС, не будет воплощаться. Я уверена, что рациональные аргументы, факты, которые демонстрируют, что это – не в интересах европейских потребителей, убедят не воплощать его. Это именно то, что мы обсуждаем на встречах", – пояснила Смеркени.

Также, вице-президент Центра анализа европейской политики (США) отметила, что "Северный поток-2" может стать водоразделом в истории Европы и существенно ухудшить нынешний стратегический баланс на ее энергетической карте.

"Северный поток-2" полностью перекроит энергетическую карту Европы. Это будет ключевое негативное событие по сравнению с нынешней ситуацией, когда рынки достаточно заполнены предложением, а контракты более-менее выполняются", – подчеркнула аналитик.

Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.