13:19
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Чем "Северный поток-2" угрожает Европе: аналитики США дали объяснения

      73 Читати новину українською
      "Северный поток-2" угрожает Европе
      "Северный поток-2" угрожает Европе / Фото из открытых источников

      Проект российского газопровода "Северный поток-2", который должен пролегать через Балтийское море, не направлен на интерес европейских потребителей, поэтому не должен быть воплощенным и запущенным.

      Об этом заявила вице-президент Центра анализа европейской политики (США) Река Смеркени в интервью Укринформу.

      Читайте также: Угрозы от "Северного потока-2": премьер Польши предположил, что Путин пойдет на Киев

      Она убеждена, что рациональные аргументы возьмут верх, и партнеры США в Европе откажутся от запуска "неоднозначного газопровода", несмотря на его активную реализацию.

      "Даже если есть впечатление, что это уже решение последней минуты, проект, который не служит интересам европейских потребителей, и ничьим интересам в ЕС, не будет воплощаться. Я уверена, что рациональные аргументы, факты, которые демонстрируют, что это – не в интересах европейских потребителей, убедят не воплощать его. Это именно то, что мы обсуждаем на встречах", – пояснила Смеркени.

      Также, вице-президент Центра анализа европейской политики (США) отметила, что "Северный поток-2" может стать водоразделом в истории Европы и существенно ухудшить нынешний стратегический баланс на ее энергетической карте.

      "Северный поток-2" полностью перекроит энергетическую карту Европы. Это будет ключевое негативное событие по сравнению с нынешней ситуацией, когда рынки достаточно заполнены предложением, а контракты более-менее выполняются", – подчеркнула аналитик.

      Напомним Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости США Европа Северный поток-2
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      сегодня , 12:30 2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      218
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сегодня , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 357
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      271
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      111
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1285
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      В США рассекретили разговора Ельцина и Клинтона о назначении Путина на пост президента
       31 августа , 08:27
      Владельцы агрохолдинга "Мрия" вели шикарную жизнь на деньги инвесторов, – СМИ
       14 сентября 2016 , 14:08
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      "Батькивщина" требует включить в повестку дня постановление об отмене повышения цен на газ
       сегодня , 12:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук