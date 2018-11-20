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      Чим "Північний потік-2" загрожує Європі: аналітики США дали пояснення

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      "Північний потік-2" загрожує Європі
      "Північний потік-2" загрожує Європі / Фото з відкритих джерел

      Проект російського газопроводу "Північний потік-2", який має пролягати через Балтійське море, не спрямований на інтерес європейських споживачів, тому не повинен бути втіленим і запущеним.

      Про це заявила віце-президентка Центру аналізу європейської політики (США) Река Смеркені в інтерв’ю Укрінформу.

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      Вона переконана, що раціональні аргументи візьмуть гору, і партнери США у Європі відмовляться від запуску "контраверсійного газопроводу", незважаючи на активну його реалізацію.

      "Навіть якщо є враження, що це вже рішення останньої хвилини, проект, який не слугує інтересам європейських споживачів, і нічиїм інтересам у ЄС, не буде втілюватися. Я впевнена, що раціональні аргументи, факти, які демонструють, що це не в інтересах європейських споживачів, переконають не втілювати його. Це саме те, що ми обговорюємо на зустрічах", пояснила Смеркені.

      Також, віце-президентка Центру аналізу європейської політики (США) зауважила, що "Північний потік-2" може стати водорозділом в історії Європи та суттєво погіршити нинішній стратегічний баланс на її енергетичній мапі.

      "Північний потік-2" цілковито перекроїть енергетичну мапу Європи. Це буде ключова негативна подія у порівнянні з нинішньою ситуацією, коли ринки достатньо заповнені пропозицією, а контракти більш-менш виконуються", наголосила аналітикиня.

      Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Новини США Північний потік-2 Європа
      Джерело: 24 Канал
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