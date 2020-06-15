В Одессе на улице Академика Королева произошло ДТП с пострадавшими. Здесь автомобиль Toyota сначала вылетел с дороги на тротуар. А позже еще снес ограждение рядом с детской площадкой. В результате пострадали по меньшей мере два человека, в том числе беременная женщина

Детали ДТП на Королева в Одессе

Инцидент произошел вечером 15 июня прямо перед супермаркетом "Точка". Рядом с входом в заведение размещается небольшая детская площадка. Об этом пишет местное издание "Думская".

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В патрульной полиции рассказали, что в результате ДТП пострадали двое пешеходов.

Кроме того, у водителя машины перед столкновением случился инсульт, его доставили в больницу. Он – в реанимации. Очевидцы говорят, что мужчина умер.

Кроме того, пострадал еще пассажир Chevrolet. Вероятно, этот автомобиль был припаркован рядом. Пассажир – также в больнице.

На месте работает полиция.

Место ДТП с пострадавшими на Королева в Одессе (Фото: "Думская")

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