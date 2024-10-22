В Краматорске взорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ, –СМИ

В Краматорске заминировали машину начальника боевой подготовки ВСУ. Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Стало известно, что в Краматорске могли взорвать авто начальника боевой подготовки ВСУ. О происшествии из собственных источников сообщает РБК-Украина.

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Что известно о нападении

Взрыв произошел сегодня, 22 октября, около 09:30. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.

Взрыв произошел в момент, когда автомобиль начал движение. Водителя в тяжелом состоянии оперативно госпитализировали.



Взорванное авто пострадавшего, вид сзади / Фото РБК-Украина



Авто после взрыва, вид спереди / Фото РБК-Украина