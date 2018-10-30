Авто Портнова, Колесникова и Левочкина приезжали к Медведчуку накануне продажи NewsOne

Журналисты зафиксировали, как на встречу к куму Путина Виктора Медведчука регулярно приезжают влиятельные чиновники команды Януковича. А 28 сентября, за неделю до официальной смены владельца телеканала Newsone, после приезда Медведчука в свой офис они одновременно съехались туда все вместе.

Офис кума российского президента Виктора Медведчука стал центром переговоров для высокопоставленных чиновников эпохи президента-беглеца, – говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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28 сентября журналисты зафиксировали приезд к офису Виктора Медведчука черной Audi Q7, номерные знаки которой зарегистрированы на жену Андрея Портнова, заместителя главы президентской администрации Виктора Януковича, который ранее отвечал за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После Революции он уехал в Россию, впоследствии переехал в Австрию. И не засветил ни одного визита в Украину с 2014 года.



Андрей Портнов

На момент встречи у Медведчука Портнов управлял телеканалом Newsone, владельцем которого значился отец нардепа Евгения Мураева. А через неделю после зафиксированной журналистами встречи Портнов объявил, что прекращает управление каналом по причине смены собственника. Newsone переписали на другого депутата – Тараса Козака, который является соседом Медведчука по офису – там расположена его депутатская приемная.

До этого визита Audi Q7 жены Портнова приезжала в офис Медведчука еще дважды. Каждый раз журналисты замечали в машине только мужские силуэты.

На вопрос о визите в офис Медведчука Андрей Портнов приезд не отрицал, лишь подтвердил, что не согласился работать с новым владельцем телеканала Newsone: "Моя позиция по каналу предельно понятна. Я не дал согласия работать с новыми владельцами. Что-то не соответствует вашим наблюдениям?".



Переписка с Портновым

Кроме Андрея Портнова, в тот день, 28 сентября, к Виктору Медведчуку приезжал и Сергей Левочкин, экс-глава администрации Януковича. Сейчас Левочкин народный депутат от "Оппозиционного блока", который почти не посещает парламент. И сейчас его фамилия все чаще вспоминают в США - в расследовании дел Пола Манафорта, политтехнолога Януковича. По свидетельствам, Левочкин перечислил Манафорту миллионы долларов с офшорных счетов за предвыборную кампанию Януковича.



Автомобиль Левочкина

Кроме самого Медведчука, Левочкина и Портнова, 28 сентября приехал и черный Мерседес s500, который возит Бориса Колесникова, министра инфраструктуры времен Януковича. Пока Колесников занимал высокую должность, связанная с ним компания "Альтком" на специальных условиях получала миллиардные инфраструктурные заказы от государства. После революции, Борис Колесников не участвовал в выборах и исчез с информационного поля. Но в последнее время его присутствие в телеэфире каналов, связанных с Виктором Медведчуком, учащается.

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Одновременно с Колесниковым, Левочкиным и Портновым 28 сентября в офис Медведчука приехал и Юрий Бойко, экс-вице-премьера в правительстве Азарова. Сейчас Юрий Бойко лидер фракции "Оппозиционный блок" в Парламенте. На вопрос журналистов, ведет Юрий Бойко переговоры с Виктором Медведчуком, Бойко не вспомнил свой приезд, хотя он был не единичным.



Юрий Бойко /скриншот из видео

Высокопоставленная деятельность Бойко запомнилась грандиозной коррупционной сделкой с буровыми установками. На их закупки, по оценкам журналистов, государство переплатило фирмам-прокладкам более 300 миллионов долларов. В Генпрокуратуре заявили, что дело “Вышек Бойко” на завершающей стадии, но сам Юрий Бойко там не фигурирует и не будет.

Показательно, что машину нового формального собственника канала Newsone, соседа Медведчука по офису – Тараса Козака – на той встрече журналисты не заметили ни во время почти одновременного приезда участников собрания, ни во время такого же синхронного разъезда.

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