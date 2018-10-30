Авто Портнова, Колеснікова та Льовочкіна приїжджали до Медведчука напередодні продажу NewsOne

Журналісти зафіксували, як на зустрічі до кума Путіна Віктора Медведчука регулярно приїздять найвпливовіші чиновники команди Януковича. А 28 вересня, за тиждень до офіційної зміни власника телеканалу Newsone, після приїзду Медведчука у свій офіс вони одночасно з’їхалися туди всі разом.

Офіс кума російського президента – Віктора Медведчука став центром переговорів для високопосадовців епохи президента-втікача, – йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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28 вересня журналісти зафіксували приїзд до офісу Віктора Медведчука чорної Audi Q7, номерні знаки якої зареєстровані на дружину Андрія Портнова, заступника глави президентської адміністрації Віктора Януковича, який раніше відповідав за судову вертикаль і переписування Кримінально-процесуального Кодексу. Після Революції він виїхав у Росію, згодом переїхав до Австрії. І не засвітив жодного візиту в Україну з 2014 року.



Андрій Портнов

На момент зустрічі в Медведчука Портнов управляв телеканалом Newsone, власником якого значився батько нардепа Євгенія Мураєва. А через тиждень після зафіксованої журналістами зустрічі Портнов оголосив, що припиняє управління каналом через зміну власника. Newsone переписали на іншого депутата – Тараса Козака, який є сусідом Медведчука по офісу – там розташована його депутатська приймальня.

До цього візиту Audi Q7 дружини Портнова приїздила в офіс Медведчука ще двічі. Кожен раз журналісти помічали в автівці лише чоловічі силуети.

На запитання про візит до офісу Медведчука Андрій Портнов приїзд не заперечив, лише підтвердив, що не погодився працювати з новим власником телеканалу Newsone: "Моя позиция по каналу предельно понятна. Я не дал согласия работать с новыми собственниками. Что-то не соответствует Вашим наблюдениям?".



Листування з Портновим

Окрім Андрія Портнова, того дня, 28 вересня, до Віктора Медведчука приїжджав і Сергій Льовочкін, екс-глава Адміністрації Януковича. Нині Льовочкін народний депутат від "Опозиційного блоку", який майже не відвідує парламент. І зараз його прізвище частіше згадують у США - у розслідуванні справ Пола Манафорта, політтехнолога Януковича. За свідченнями, Льовочкін перерахував Манафорту мільйони доларів з офшорних рахунків за передвиборчу кампанію Януковича.



Автомобіль Льовочкіна

Окрім самого Медведчука, Льовочкіна та Портнова, 28 вересня приїхав і чорний Мерседес s500, який возить Бориса Колеснікова, міністра інфраструктури часів Януковича. Поки Колесніков обіймав високу посаду, пов'язана з ним компанія "Альтком" на спеціальних умовах отримувала мільярдні інфраструктурні замовлення від держави. Після Революції, Борис Колесніков не брав участі у виборах і зник з інформаційного поля. Але останнім часом його присутність у телеефірах каналів, пов'язаних з Віктором Медведчуком, частішає.

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Одночасно з Колесніковим, Льовочкіним і Портновим 28 вересня в офіс Медведчука приїхав і Юрій Бойко, екс-віце-прем'єра в уряді Азарова. Нині Юрій Бойко лідер фракції "Опозиційний блок" у Парламенті. На запитання журналістів, чи веде Юрій Бойко перемовини з Віктором Медведчуком, Бойко не пригадав свій приїзд, хоча він був не одиничним.



Юрій Бойко /скріншот з відео

Високопосадова діяльність Бойка запам’яталася грандіозною корупційною оборудкою з буровими установками. На їх закупівлі, за оцінками журналістів, держава переплатила фірмам-прокладкам понад 300 мільйонів доларів. У Генпрокуратурі заявили, що справа “Вишок Бойка” на завершальній стадії, але сам Юрій Бойко там не фігурує і не буде.

Показово, що автівку нового формального власника каналу Newsone, сусіда Медведчука по офісу – Тараса Козака – на тій зустрічі журналісти не помітили ані під час майже одночасного приїзду учасників зібрання, ані під час такого ж синхронного роз’їзду.

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