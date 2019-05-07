Авто посла Канады застряло в грязи на Черкасщине: фото

Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи в Чигиринском районе Черкасской области.

Дипломат написал в Twitter, что Черкасская область известна своим богатым черноземом.

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Ващук добавил, что в сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах. "То есть для меня", – отметил дипломат.

Посол поблагодарил Руслана из села Буда, который вытолкнул и вывел "нас с нашей колеи".

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) May 6, 2019

Роман Ващук также опубликовал фото, сделанное во время поездки. На остановке общественного транспорта кто-то написал "Где дорога?".

Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: "Где дорога?",

– написал посол.