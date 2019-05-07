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      Авто посла Канады застряло в грязи на Черкасщине: фото

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      Авто посла Канады застряло в грязи на Черкасщине
      Авто посла Канады застряло в грязи на Черкасщине / Фото из Twitter Романа Ващука

      Автомобиль посла Канады в Украине Романа Ващука застрял в грязи в Чигиринском районе Черкасской области.

      Дипломат написал в Twitter, что Черкасская область известна своим богатым черноземом.

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      Ващук добавил, что в сочетании с глиной и слякотью от дождя это может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах. "То есть для меня", – отметил дипломат.

      Посол поблагодарил Руслана из села Буда, который вытолкнул и вывел "нас с нашей колеи".

      Роман Ващук также опубликовал фото, сделанное во время поездки. На остановке общественного транспорта кто-то написал "Где дорога?".

      Философский и практический вопрос, особенно острый в Черкасской области: "Где дорога?",
      – написал посол.

       

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      Теги: Новости Украины Канада Дороги Курьезные новости Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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