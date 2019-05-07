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      Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині: фото

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      Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині
      Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині / Фото з Twitter Романа Ващука

      Автомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.

      Дипломат написав у Twitter, що Черкаська область відома своїм багатим чорноземом.

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      Ващук додав, що у поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах. "Тобто для мене", – зауважив дипломат.

      Посол подякував Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів "нас з нашої колії".

      Роман Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".

      Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?,
      – написав посол.

       

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      Теги: Новини України Новини Черкас Курйозні новини Дороги Канада
      Джерело: 24 канал
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