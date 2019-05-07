Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині: фото

Автомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.

Дипломат написав у Twitter, що Черкаська область відома своїм багатим чорноземом.

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Ващук додав, що у поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах. "Тобто для мене", – зауважив дипломат.

Посол подякував Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів "нас з нашої колії".

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) May 6, 2019

Роман Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".

Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?,

– написав посол.