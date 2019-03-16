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      Нанотехнології по-українськи: на Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника – відео

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      На Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника
      На Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника / Скріншот з YouTube-відео

      Бригада робітників ремонтувала дорогу за допомогою чайника та смоли на автодорозі Шостка – Глухів на Сумщині.

      Відео "ремонтних робіт" на регіональній дорозі Р-65 виклала в мережу YouTube Вікторія Мірошниченко.

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      На відео видно, як бригада робітників здійснює на автодорозі аварійний ямковий ремонт значно пошкодженого дорожнього покриття. Один із робітників поливає дорогу смолою із чайника. Такі дії викликали бурхливу реакцію як автора відео, так і водія.

      Водій намагався дізнатися, хто старший у цій бригаді та хто дав команду так ремонтувати дорогу. Однак, йому ніхто не відповів.

      На офіційному сайті Служби автомобільних доріг у Сумській області вказано, що в регіоні тривають аварійні роботи з ліквідації ямковості на автодорогах державного значення.

      На дорогах Сумської області роботи з аварійного ямкового ремонту проводяться холодним асфальтобетоном,
      – йдеться у повідомленні.

      На Сумщині ями на дорогах латали за допомогою чайника зі смолою: дивіться курйозне відео (присутня нецензурна лексика! 18+)

      Що відомо про автошлях Р-65? Це автомобільний шлях регіонального значення на території України. Він пов’язує два митних переходи української держави – Миколаївку та Катеринівку. Проходить територією Чернігівської та Сумської областей через Миколаївку (пункт пропуску), Семенівку, Новгород-Сіверський, Шостку, Глухів, Катеринівку (пункт контролю).
       

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      Теги: Новини України Курйозні новини Суми Дороги Укравтодор Ремонт
      Джерело: 24 канал
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