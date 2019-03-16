Нанотехнологии по-украински: на Сумщине ямы на дорогах латали с помощью чайника – видео

Бригада рабочих ремонтировала дорогу с помощью чайника и смолы на автодороге Шостка – Глухов Сумской области.

Видео "ремонтных работ" на региональной дороге Р-65 выложила в сеть YouTube Виктория Мирошниченко.

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На видео видно, как бригада рабочих осуществляет на автодороге аварийный ямочный ремонт сильно поврежденного дорожного покрытия. Один из рабочих поливает дорогу смолой из чайника. Такие действия вызвали бурную реакцию как автора видео, так и водителя.

Водитель пытался узнать, кто старший в этой бригаде и кто дал команду так ремонтировать дорогу. Однако, ему никто не ответил.

На официальном сайте Службы автомобильных дорог в Сумской области указано, что в регионе продолжаются аварийные работы по ликвидации ямочности на автодорогах государственного значения.

На дорогах Сумской области работы с аварийного ямочного ремонта проводятся холодным асфальтобетоном,

– говорится в сообщении.

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Что известно об автодороге Р-65?

Это автомобильный путь регионального значения на территории Украины. Он связывает два таможенных перехода украинского государства – Николаевку и Катериновку. Проходит по территории Черниговской и Сумской областей через Николаевку (пункт пропуска), Семеновку, Новгород-Северский, Шостку, Глухов, Катериновку (пункт контроля).