Старое авто или новое в кредит: что выгоднее

Что делать, если на приобретение нового автомобиля недостаточно денег? Вариантов всего два: покупать подержанный автомобиль или новый – в кредит. Рассмотрим оба шага с разных точек зрения: удобства, безопасности и финансовой выгоды.

Реально ли на украинском рынке приобрести исправное и надежное авто за 5 тысяч долларов? Большинство специалистов авторынка скажут, что это невозможно. За такие деньги автомобиль будет старым, с истекшим ресурсом большинства узлов и агрегатов. Или с серьезными проблемами легализации (та же "евробляха”). В обоих случаях, такое авто чаще всего будет "проблемным", поэтому может принести владельцу неприятности и непредсказуемые финансовые затраты.

Чего ждать от подержанного авто

Самый дорогой агрегат автомобиля – кузов – за 10-15 лет эксплуатации уже будет иметь существенные проблемы. Конечно, очень многое зависит от производителя, модели и предыдущих владельцев. Однако почти невозможно представить, что за это время машину не "зацепили" где-то на парковке или она ни разу не попала в аварию. И даже если таких случаев не было, коррозия "достанет" металл снизу, в "проблемных" местах контакта с водой или другими деталями.

Для разных стран производители создают автомобили, по-разному приспособленные к местным условиям эксплуатации. Для Украины обычно делают автомобили с более высоким клиренсом, более выносливой подвеской, мощным аккумулятором и различными подогревами органов управления и важных узлов. Если автомобиль приехал из другой страны, у него не будет таких преимуществ, которые очень важны для отечественных условий эксплуатации.

Двигатели автомобилей иностранных брендов отличаются существенно большим ресурсом, чем у советских машин. До капремонта они могут отходить 250-300 тысяч, а некоторые – едва ли не до миллиона. Однако б/у экземпляры, которые сейчас продают за несколько тысяч долларов, как раз уже с полностью изношенным двигателем. Иначе зачем тогда их продают? Даже если на одометре светится "до 200 тысяч", доверять этим показателям не всегда можно. Ведь так называемое “скручивание” спидометра сегодня – довольно популярная "предпродажная подготовка" автомобиля в Украине, а ответственности за эти действия не предусмотрено никакой.

Подвеска и электрические системы автомобиля “в возрасте” уже неоднократно "перебирались". И никто не знает, когда и с помощью каких запчастей – возможно, все было сделано как попало, только для продажи.

Исходя из этого, машина возрасте старше 10-15 лет и стоимостью до 5000 долларов – это не только "лотерея", а казино, с понятными шансами на выигрыш.

Финансовая сторона владения автомобиля, у которого исчерпывается ресурс всех деталей, печальная – постоянные "вливания" то в один, то в другой агрегат или систему. И даже доступность деталей на некоторые марки авто не решает проблему. Ведь в нашей стране работа квалифицированных мастеров стоит дорого, а самостоятельно ремонтировать иномарку со сложной электроникой проблематично. Однако самое неприятное, что эти проблемы "выскакивают" неожиданно, порой все вместе и в самый непредсказуемый момент, когда деньги должны были быть потрачены совсем на другие цели – отпуск или ремонт квартиры.

Еще одно предостережение – с 2021 года все легковые автомобили будут обязаны проходить обязательный техосмотр. Старые машины вряд ли сдадут этот "экзамен" – по нормам выхлопа, состоянию световых приборов или другим причинам. И тогда такую машину можно будет разве что отдать на разборку – эксплуатацию ее запретят.

Новый автомобиль – прогнозируемо и спокойно

Вместе с тем, имея на руках $ 3-5 тысяч, можно приобрести абсолютно новый автомобиль в кредит! Конечно, от финансовых обязательств никуда не деться, однако они будут стабильными и прогнозируемыми. Ведь кредиты на автомобили теперь выдают только в национальной валюте, проценты за них неизменны. Поэтому после каждой зарплаты отдал определенную сумму – и спишь спокойно. Более того, именно сейчас, когда курс национальной валюты вырос, выгоднее всего брать кредит. Потому что цены на новые автомобили привязаны к доллару или евро, а значит – в гривне они уменьшились. Отдавать покупателю надо будет в тех же гривнах, даже если курс национальной валюты снова начнет "проседать". Поэтому в кредит за автомобиль не придется переплачивать!

Например, самый дешевый автомобиль европейского бренда сегодня стоит около $10 000 (Renault Sandero или Logan). Причем если берешь его в кредит – машина будет на несколько десятков тысяч гривен дешевле, чем за полную сумму! Минимальный первоначальный взнос на него – от 10%, однако с учетом комиссий, регистраций и страховок в начале надо потратить около $3 тысяч.

Больше подробностей о кредите на Renault Logan – по ссылке

Больше подробностей о кредите на Renault Sandero – по ссылке

Дальше – как считать: если рассчитаться за машину в течение двух лет, то ежемесячно нужно будет отдавать где-то по 15 тысяч гривен. Если же внести $5 тысяч и разбить кредит лет на семь – то ежедневный платеж будет составлять не более 100 гривен!

Вопрос стоимости эксплуатации также важен. Новый автомобиль с экологическим двигателем будет потреблять от 4,2 л топлива на 100 км, что от старой машины добиться невозможно. Первые три года новые машины не проходят техосмотр, поэтому и эта проблема у владельца подержанной машины отпадает.

Конечно, никаких вопросов легализации, технических нюансов с новым автомобилем быть не может. Автомобиль, хоть и оформленный в кредит, находится в полной собственности покупателя, "техпаспорт" выписан на его имя. Гарантия на 3 года или 100 тысяч км (для Renault опционально – и более) обезопасит не только от финансовых потрясений или вероятного ремонта, но и головной боли даже в случае незначительных технических сбоев – действующий ассистанс придет на помощь. И даже возможные неприятности при ДТП никак не повлияют на стабильность семейного бюджета – ведь в течение кредита авто застраховано по программам КАСКО и "Автогражданка".

Больше подробностей о страховании – по ссылке

Стоит вспомнить, что еще 10 лет назад украинцы без оглядки брали в кредит авто, чем обеспечили себя новым транспортом надолго. Хотя как раз тогда кредиты были рискованными – потому что они выдавались не в той валюте, в которой украинцы получали доход. Сегодня единственное предостережение по кредиту – чуть больше, чем тогда, процентные ставки. Однако скидка на автомобиль, как в случае с "Рено Финанс", это компенсирует. К тому же никто не мешает выплатить кредит раньше, если позволяет финансовое состояние покупателя нового автомобиля.

Еще один аспект владения новым авто – его ликвидность. Выплатив кредит, машину легко продать и вернуть себе часть вложенных средств. Ведь автомобили возрастом 3-5 лет берут охотно, а бренд Renault зарекомендовал себя как надежный и "живучий" на отечественных дорогах.

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