"Битки" из США: в чем их опасность

Битые авто из США массово везут в Украину, здесь их восстанавливают и продают по привлекательной цене. Но покупка такой машины всегда связана с риском. Почему? Давайте выясним!

Первое, что следует учитывать – это бюджет покупки. Автомобили из США предлагаются в ценовом диапазоне от 10 тысяч до 25 тысяч долларов. Конечно, есть и дорогие машины, но это, скорее всего, эксклюзивные и редкие экземпляры.

Но за такие деньги можно купить совершенно новый автомобиль, который не бывал в ДТП, полностью безопасный, юридически чистый и с заводской гарантией. Например, если рассматривать модельный ряд лидера рынка Renault, то можно найти как бюджетные модели по цене от 10 000 долларов, так и седаны среднего класса за 15 тысяч долларов и даже кроссоверы, которые стоят так же, как и восстановленные "битки" аналогичного класса. Так в чем дело?

Дешевая приманка

Дело в том, что большинство компаний, которые доставляют авто из США, "заманивают" клиента к участию в выборе конкретного авто по "смешной" цене. Увидев на американском онлайн аукционе цену в 4-7 тысяч долларов за двухлетний кроссовер, покупатель соглашается его купить. Однако на деле он оказывается в несколько раз дороже. Во-первых, нужно выкупить это авто с аукциона и организовать доставку в Украину. За это платит клиент. Обычно реальный срок доставки занимает несколько месяцев.

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Следующие этапы – растаможка, сертификация и постановка на учет – также требуют оплаты. По прибытии "битка" в Украину клиент платит второй "транш". После растаможки автомобиль отправляется на СТО для восстановления. Затем – поиск запчастей, который может затянуться на месяцы, очередь на восстановление (рихтовщики и маляры сейчас загружены работой на несколько месяцев вперед)... Поэтому в целом такая процедура может растянуться на полгода и больше. Все это время покупатель платит деньги, однако не может пользоваться автомобилем. И это не говоря уже о рисках банкротства, исчезновения или мошенничества со стороны компании-посредника, которая осуществляет доставку авто.

На практике “значительная” экономия привоза автомобиля из США очень редко оказывается реальной. Всему виной скрытые поврежения, которые на американском аукционе тщательно скрывали.

Дело техники

Очень важным моментом является восстановление автомобиля после аварии. СТО, которые этим занимаются, обычно стараются экономить, привлекая клиента низкой ценой ремонта. Вариантов для экономии есть много. Самые распространенные: установка неоригинальных запасных частей, рихтовка силовых деталей кузова вместо их замены, "обход" штатных систем безопасности.

Естественно, что отрихтованный усилитель бампера, лонжерон или боковая стойка уже не будут иметь той прочности, на которую рассчитывал автопроизводитель. А "выстрелит ли" восстановленная подушка безопасности – вопрос спорный. А это значит, что безопасность авто в случае повторного ДТП значительно снижается.

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Например, дилеры Renault отмечают, что восстановление автомобиля после ДТП, в котором сработали фронтальные подушки безопасности – очень недешевое удовольствие. Если делать ремонт в соответствии с оригинальной технологией, то нужно заменить достаточно много деталей для гарантированного срабатывания систем безопасности во время ДТП. В частности, в таком случае производитель требует менять: ремни безопасности (если они были задействованы), рулевую колонку (если сработала подушка водителя), руль (если есть даже незначительный прогиб), педальный узел, каркас сиденья, которое было занято пассажиром или водителем во время ДТП и др.

Как видно, перечень деталей внушительный, и стоят они недешево. Однако чаще всего систему пиротехнических элементов не восстанавливают вообще, а просто блокируют электронные блоки AIRBAG, заклеивают подушки, "гасят" сигнальную лампу на приборной панели.

Кроме того, большое значение имеет антикоррозионная обработка – при бюджетном ремонте на ней часто экономят, и через несколько лет коррозия может уничтожить или значительно ослабить силовые детали кузова. Из-за некачественного ремонта на кузове станут видны различные трещины, отслоения, коррозия, особенно в местах соединения жестких деталей кузова.

Использование неоригинальных запчастей – не самая большая проблема, если они качественные. Однако при бюджетном ремонте, как правило, используют дешевые аналоги, а это уже несет в себе определенные риски. Например, на дешевых бамперах обычно плохо держится лакокрасочное покрытие, и они со временем облущиваются. Некачественные фары быстро мутнеют и запотевают, детали подвески имеют значительно меньший срок службы и отрицательно влияют на управляемость автомобиля. Неоригинальные и некачественные электронные датчики очень часто приводят к некорректной работе бортовых систем.

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Дорогие проблемы

В целом покупка битой машины из США является затратной и долговременной процедурой. Конечная стоимость такого автомобиля вплотную приближается к цене нового официального автомобиля классом ниже (если речь идет о доступном и массовом сегменте рынка). Кроме того, покупатель автомобиля из Штатов вынужден решать много технических проблем, связанных с восстановлением после ДТП, перепрошивками с миль/галлонов на литры/километры, заменой оптики американского стандарта на европейский, и тому подобное.

Еще один ньюанс – авто из США выбирают по фото, даже не посидев в нем. Есть большая вероятность того, что "живьем" оно вам не понравится, а в салоне будет неприятный запах. В то же время новый автомобиль выбирают после нескольких тест-драйвов в автосалоне. Например, Renault позволяет записаться на тест-драйв онлайн и за минуту получить подтверждение бронирования своего заказа от дилера.

Учитывая все эти трудности, гораздо умнее вместо “битка” смысл обратить внимание на новые автомобили. У них никаких проблем с запчастями нет. А гарантия в 3 года и 100 тысяч км, как у Renault, обезопасит от технических проблем. Если же денег не хватает, у многих импортеров новых автомобилей существуют очень привлекательные кредитные программы, которые позволят сразу купить авто нужного класса и не ждать по полгода "битка" из Штатов, привезшего с собой кучу проблем. Например, при покупке в кредит нового современного кроссовера Renault Kadjar и первоначальном взносе в 9 тисяч долларов ежедневные платежи будут составлять всего 177 гривен.

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