"Битки" зі США: у чому їх небезпека

Биті авто з США масово везуть в Україну, тут їх відновлюють та продають за привабливою ціною. Але купівля такої машини завжди пов’язана з ризиком. Чому? Давайте з’ясуємо!

Перше, на що слід зважати – це бюджет покупки. Авто зі США пропонуються в ціновому діапазоні від 10 тисяч до 25 тисяч доларів. Звичайно, є і дорожчі авто, але швидше за все це ексклюзивні та рідкісні екземпляри.

Але ж за такі гроші можна купити абсолютно новий автомобіль, який не бував у ДТП, цілком безпечний, юридично чистий та має заводську гарантію. Наприклад, якщо розглядати модельний ряд лідера ринку Renault, то можна знайти як бюджетні моделі за ціною від 10 тисяч доларів, так і седани середнього класу за 15 тисяч доларів і навіть кросовери, що коштують так само, як і відновлені "битки" аналогічного класу. Так у чому справа?

Дешева приманка

Справа в тім, що більшість компаній, які доставляють авто з США, "заманюють" клієнта до участі у виборі конкретного авто "смішною" ціною. Побачивши на американському онлайн аукціоні ціну у 4-7 тисяч доларів за дворічний кросовер, покупець погоджується купити авто. Однак насправді він виявляється у кілька разів дорожчим. По-перше, потрібно викупити це авто з аукціону та сплатити доставку в Україну. Платить, звісно, покупець. Зазвичай реальний строк доставки займає кілька місяців.

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Наступні етапи – розмитнення, сертифікація, та постановка на облік також потребують оплати. Після прибуття "битка" в Україну клієнт платить другий "транш". Далі – розмитнення автомобіля, після чого він відправляється на СТО для відновлення. Потім – пошук запчастин, який може затягнутися на місяці, черга на відновлення (рихтувальники та малярі зараз завантажені роботою на місяці вперед)… Тому загалом така процедура може розтягнутись на пів року і більше. Увесь цей час покупець платить гроші, однак не може користуватись автомобілем. І це не кажучи вже про ризики банкрутства, зникнення чи шахрайства з боку компанії-посередника, яка здійснює доставку авто.

На практиці "значна" економія доставки автомобіля з США дуже рідко виявляється реальною. Причина – приховані пошкодження, які на американському аукціоні ретельно маскували.

Справа техніки

Дуже важливим моментом є відновлення авто після аварії. СТО, які цим займаються, зазвичай намагаються економити, приваблюючи клієнта низькою ціною ремонту. Варіантів для економії є багато. Найпоширеніші: встановлення неоригінальних запасних частин, рихтовка силових деталей кузова замість їхньої заміни, "обхід" штатних систем безпеки.

Певна річ, що відрихтований підсилювач бамперу, лонжерон або бокова стійка вже не матимуть тієї міцності, на яку розраховував автовиробник. А чи "вистрілить" відновлена подушка безпеки – питання спірне. А це значить, що безпека авто у випадку повторного ДТП значно знижується.

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Наприклад, дилери Renault зазначають, що відновлення автомобіля після ДТП, в якому спрацювали фронтальні подушки безпеки – дуже недешеве задоволення. Якщо робити ремонт відповідно до оригінальної технології, то потрібно замінити досить багато деталей для гарантованого спрацювання систем безпеки під час ДТП. Зокрема, в такому випадку виробник вимагає міняти: ремені безпеки (якщо вони були залученіі), рульову колонку (якщо спрацювала подушка водія), кермо (якщо є навіть незначний прогин), педальний вузол, каркас сидіння, яке було зайнято пасажиром або водієм під час ДТП та ін.

Як видно, перелік деталей значний і коштують вони недешево. Однак частіше всього систему піротехнічних елементів не відновлюють взагалі, а просто блокують електронні блоки AIRBAG, заклеюють подушки, "гасять" сигнальну лампу на приладовій панелі.

Крім того, велике значення має антикорозійна обробка – при бюджетному ремонті на ній часто економлять і через кілька років корозія може знищити або значно ослабити силові деталі кузова. Через неякісний ремонт на кузові стануть помітні різноманітні тріщини, відшарування, корозія, особливо в місцях з'єднання жорстких деталей кузова.

Використання неоригінальних запчастин – не найбільша проблема, якщо вони якісні. Однак при бюджетному ремонті, як правило, використовують найдешевші аналоги, а це вже несе в собі певні ризики. Наприклад, на дешевих бамперах зазвичай погано тримається лакофарбове покриття і вони з часом облущуються. Неякісні фари швидко "мутніють" та запотівають, деталі підвіски мають значно менший строк служби та негативно впливають на керованість авто. Неоригінальні та неякісні електронні датчики дуже часто призводять до некоректної роботи бортових систем.

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Дорогі проблеми

В цілому покупка битого авто з США є затратною та довготривалою процедурою. Кінцева вартість такого автомобіля впритул наближається до ціни нового офіційного авто класом нижче (якщо мова йде про доступний та масовий сегмент ринку). Крім того, покупець авто зі Штатів змушений буде вирішувати багато технічних проблем, пов’язаних з відновленням після ДТП, перепрошивками з миль/галонів на літри/кілометри, заміною оптики американського стандарту на європейську, тощо.

Ще один нюанс – авто зі США обирають за фотографіями, навіть не сидівши в ньому. Є велика ймовірність того, що "живцем" воно вам не сподобається або матиме неприємний запах в салоні. А нове авто обирають після кількох тест-драйвів в автосалоні. Наприклад, Renault дозволяє записатись на тест-драйв онлайн та за хвилину отримати підтвердження щодо бронювання свого замовлення від дилера.

Враховуючи все це, є сенс завернути увагу на нові авто. В них жодних проблем з запчастинами нема. А гарантія у 3 роки або 100 тисяч км, як у Renault, убезпечить від технічних проблем. Якщо ж грошей не вистачає, у багатьох імпортерів нових авто існують дуже привабливі кредитні програми, які дозволять одразу купити авто потрібного класу і не чекати по пів року "битка" зі Штатів, який привезе з собою купу проблем. Наприклад, при купівлі в кредит нового сучасного кросовера Renault Kadjar та початковому внеску у 9 тисячі доларів щоденні платежі будуть становити всього 177 гривень.

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