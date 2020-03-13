Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше

Що робити, якщо на придбання нового авто недостатньо грошей? Варіантів всього два: купувати старий автомобіль або новий – в кредит. Розглянемо обидва кроки з різних точок зору: зручності, безпеки та фінансової вигоди.

Чи реально на українському ринку придбати справне та надійне авто за 5 тисяч доларів? Більшість фахівців авторинку скажуть, що це неможливо. За такі гроші автомобіль буде старим, з вичерпаним ресурсом більшості вузлів та агрегатів. Або матиме серйозні проблеми з законом (та ж "євробляха"). В обох випадках, таке авто частіше всього буде "проблемним", тому може принести власнику неприємності та непередбачувані фінансові витрати.

Чого чекати від вживаного авто

Найдорожчий агрегат автомобіля – кузов – за 10-15 років експлуатації вже матиме суттєві проблеми. Звичайно, дуже багато залежить від виробника, моделі та попередніх власників. Однак майже неможливо уявити, що за цей час машину не "зачепили" десь на парковці чи вона жодного разу не втрапила в аварію. І навіть якщо таких випадків не було, корозія "дістане" метал знизу, в "проблемних" місцях контакту з водою чи іншими деталями.

Для різних країн виробники створюють автомобілі, по-різному пристосовані до місцевих умов експлуатації. Для України зазвичай роблять авто з вищим кліренсом, більш витривалою підвіскою, потужним акумулятором та різноманітними підігрівами органів керування та важливих вузлів. Якщо авто приїхало з іншої країни, воно не матиме таких переваг, які дуже важливі для вітчизняних умов експлуатації.

Двигуни автомобілів іноземних брендів відрізняються суттєво більшим ресурсом, аніж у радянських машин. До капремонту вони можуть відходити 250-300 тисяч, а деякі – чи не до мільйона. Однак вживані екземпляри, які нині продають за кілька тисяч доларів, якраз і мають повністю зношений двигун. Інакше навіщо тоді їх продають? Навіть якщо на одометрі світиться "до 200 тисяч", довіряти цим показникам не завжди можна. Адже так зване "скручування" спідометра сьогодні – доволі популярна "передпродажна підготовка " авто в Україні – відповідальності за ці дії не передбачено жодної.

Підвіска та електричні системи автомобіля "у віці" вже неодноразово "перебирались". І ніхто не знає, коли і за допомогою яких запчастин – можливо, все було зроблено абияк, лише для продажу.

Виходячи з цього, машина віком старша 10-15 років та вартістю до 5 тисяч доларів – це не те що "лотерея", а казино, зі зрозумілими шансами на виграш.

Фінансова сторона володіння автомобіля, у якого вичерпується ресурс усіх деталей, сумна – постійні "вливання" то в один, то в інший агрегат чи систему. І навіть доступність деталей на деякі марки авто не розв'язують проблему. Адже в нашій країні робота кваліфікованих майстрів коштує дорого, а самостійно ремонтувати іномарку зі складною електронікою проблематично. Однак найбільш неприємне, що ці проблеми "вискакують" несподівано, деколи усі разом і в найбільш непередбачуваний момент, коли гроші мали були витрачені зовсім на інші цілі – відпустку чи ремонт квартири.

Ще одна пересторога – з 2021 року приватні легкові автомобілі будуть зобов'язані проходити обов'язковий техогляд. Старі машини навряд чи здадуть цей "іспит" – за нормами вихлопу, станом світлових приладів чи іншими причинами. І тоді таке авто можна буде хіба що віддати на розбирання – експлуатацію її заборонять.

Нове авто – прогнозовано та спокійно

Разом з тим, маючи на руках 3-5 тисяч доларів, можна придбати абсолютно новий автомобіль в кредит! Звичайно, від фінансових зобов'язань нікуди не дітися, однак вони будуть стабільними та прогнозованими. Адже кредити на авто тепер видають лише у національній валюті, відсотки за них незмінні. Тому після кожної зарплати віддав певну суму – і спиш спокійно. Більше того, саме зараз, коли курс національної валюти виріс, найбільш вигідно брати кредит. Причина: ціни на нові авто прив’язані до долара чи євро, тож у гривні вони зменшились. А віддавати покупцю треба буде у тих же гривнях, навіть якщо курс національної валюти знову почне "просідати". Тож за авто в кредит не доведеться переплачувати!

Наприклад, найдешевше авто європейського бренду сьогодні коштує близько 10 тисяч доларів (Renault Sandero чи Logan). Причому, якщо береш його в кредит – машина буде на кілька десятків тисяч гривень дешевша, ніж за повну суму! Мінімальний початковий внесок на нього – від 10%, однак з урахуванням комісій, реєстрацій та страховок на початку треба витратити близько 3 тисяч доларів.

Більше подробиць про кредит на Renault Logan – за посиланням

Більше подробиць про кредит на Renault Sandero – за посиланням

Далі – як рахувати: якщо розрахуватись за машину протягом двох років, то щомісяця треба буде віддавати десь по 15 тисяч гривень. Якщо ж внести 5 тисяч доларів та розбити кредит років на сім – то щоденний платіж буде становити трохи більш ніж 100 гривень!

Питання вартості експлуатації також важливе. Новий автомобіль з екологічним двигуном буде споживати від 4,2 л пального на 100 км, чого від старої машини домогтися неможливо. Перші три роки нові машини не проходять техогляд, тому й ця проблема у власника вживаної автівки відпадає.

Звичайно, жодних питань легалізації, технічних нюансів з новим автомобілем бути не може. Автомобіль, хоч і оформлений в кредит, знаходиться у повній власності покупця, "техпаспорт" виписаний на його ім'я. Гарантія у 3 роки чи 100 000 км (для Renault опціонально – і більше) убезпечить не лише від фінансових потрясінь чи ймовірного ремонту, але й головного болю навіть у випадку незначних технічних збоїв – діючий асистанс прийде на допомогу. І навіть можливі неприємності при ДТП ніяк не вплинуть на стабільність сімейного бюджету – адже протягом кредиту авто застраховане за програмами КАСКО та "Автоцивілка".

Більше подробиць про страхування – за посиланням

Варто згадати, що ще 10 років тому українці без перестороги брали в кредит авто, чим забезпечили себе новим транспортом надовго. Хоча якраз тоді кредити були ризикованими – бо вони видавались не в тій валюті, в якій українці отримували дохід. Сьогодні єдина пересторога кредиту – трохи більші, ніж тоді, відсоткові ставки. Однак знижка на автомобіль, як у випадку з "Рено Фінанс", це компенсує. До того ж ніхто не заважає виплатити кредит раніше, якщо фінансове становище власника нового авто дозволить це зробити.

Ще один аспект володіння новим авто – його ліквідність. Виплативши кредит, його легко продати та повернути собі частину вкладених коштів. Адже автомобілі віком 3-5 років беруть охоче, а бренд Renault зарекомендував себе як надійний та "живучий" на вітчизняних дорогах.

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