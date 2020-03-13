Що варто знати про гарантію на авто

Гарантійні зобов’язання автовиробника – це запорука того, що авто протягом певного періоду точно буде їздити без проблем. А якщо навіть проблеми виникнуть, то виробник чи його представник зроблять все можливе, щоб їх вирішити, причому власним коштом. Втім, гарантія діє за певних обмежень і умов, які автовласнику потрібно знати. Розбираємось у цих нюансах на прикладі марки Renault.

Гарантія на усі легкові та комерційні автомобілі марки Renault складає 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше). Окрім того, за додаткову плату можна подовжити гарантію до 150 тис. км або 4 років. Гарантія поширюється на автомобілі, що були продані і вперше зареєстровані на території Україні. Країна належить до окремого "географічного периметру", в якому офіційно представлена компанія Renault.

Офіційна гарантія від автовиробника надає не лише можливість безкоштовного ремонту у гарантійних випадках, а й накладає на автовласника певні зобов’язання. Одне з них – проходження планового обслуговування лише в офіційних дилерів. Це загальна вимога усіх автовиробників і Renault тут не виключення.

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Не лише гарантія

Втім, офіційна гарантія від автовиробника – це ще не все, що входить до "комплектації" кожного нового автомобіля марки Renault. Служба Assistance (підтримка) від виробника – це також дуже важлива, а в критичних ситуаціях навіть необхідна послуга.

Адже якщо автомобіль раптово зупиняється, наприклад залишається без пального посеред дороги – це аж ніяк не гарантійний випадок. Однак одним дзвінком в Renault Assistance всі ці питання можна вирішити. Спеціальна служба виїде до машини та усуне проблему. Тому послуга Assistance – це дуже зручне доповнення до гарантії, яке допомагає не залишитись сам на сам з проблемою на дорозі.

Надає Assistance і інформаційну підтримку, може допомогти, якщо ключі випадково залишились в автомобілі й він зачинився, або якщо потрібна евакуація авто. Менш глобальні проблеми, наприклад підзарядка акумулятора або доставка запчастин для оперативного ремонту, також під силу службі Assistance від Renault.

Детальніше про Assistance та гарантію Renault – за посиланням.

Де діє гарантія

"Офіційні сервіси Renault в Україні можуть впоратись з будь-якою технічною проблемою, навіть з автомобілем, не призначеним для нашого ринку. Адже в офіційних дилерів є доступ до ресурсів та технічних особливостей автомобілів, призначених для закордонних ринків. Перепрограмування, конфігурації, діагностика – все це доступно співробітникам сервісних центрів. А якщо у них виникнуть питання, то служба підтримки "Техлайн", яка працює з інженерами Renault у Франції, завжди зможе допомогти", – розповідають в дилерському центрі Renault.

Крім цього, в Україні проводять роботи, пов'язані з відкликання автомобілів, в тому числі й продані для інших ринків. "У випадку відзивної кампанії на автомобілі клієнта і технічної можливості зробити запропонований ремонт, дилер має повне право виконати роботи і отримати за це компенсацію від головного офісу. Більш того, для відзивних кампаній, що пов’язані з безпекою руху (так звані "червоні"), безкоштовне для клієнта виконання робіт є зобов'язанням, яке гарантує виробник протягом 20 років після запуску відзивної кампанії. Подібні сервісні акції діють як для автомобілів, проданих на ринку України, так і для автомобілів, які імпортуються в країну в якості колишніх у використанні", – запевняють у Renault.

Втім, є деякі виключення, які стосуються специфіки дилерських центрів. "Для електричних автомобілів виконання сервісних робіт допускається тільки на тих СТО, які сертифіковані компанією Renault в Україні для обслуговування електроавтомобілів", – кажуть у Renault. Поки що не всі сервісні центри у нашій країні можуть обслуговувати електромобілі. Зрозуміло, що зі збільшенням продажів електромобілів кількість сертифікованих сервісних центрів буде збільшуватись.

Географічний периметр гарантії, про який згадувалось вище, має значення для людей, які люблять подорожувати. "Кожен автомобіль, який продається в салоні, має роздруківку з гарантійними зобов'язаннями виробника. У них зазначено перелік країн, так званий Географічний периметр дії гарантії виробника. Це означає, що в межах цих країн, клієнт, звернувшись на СТО в період гарантії, може провести обслуговування безкоштовно, якщо технічно буде визначено, що інцидент належить гарантії", – кажуть у Renault.

"За межами цих країн клієнт не може відремонтувати автомобіль безкоштовно навіть в період гарантії, однак не виключається можливість, що заплативши за ремонт в іншій країні перебування, клієнт може вимагати компенсації витрачених коштів за гарантійний ремонт у свого дилера", – пояснюють у представництві Renault.

Автомобілі марки Renault, куплені в країнах ЄС, на жаль, не можуть отримати гарантійне обслуговування в Україні, адже країни ЄС визначені виробником поза географічним периметром нашої країни. Втім, це правило діє головним чином для тих, хто пригнав авто з Євросоюзу. А для мандрівників, у яких гарантійний випадок стався на території України, часто роблять виключення.

Що обіцяють дилери Renault при купівлі у них нового авто.

Що не замінять по гарантії

Варто також пам’ятати що в автомобілі є деталі, що зношуються та старіють. Шини, гальмівні колодки, елементи зчеплення, двірники… всі ці деталі не підлягають заміні по гарантії, оскільки вони зношуються або стираються в процесі експлуатації. Такі деталі можна прирівняти до розхідних матеріалів, як мастило та фільтри.

Крім того, гарантія не поширюється на побите лобове скло, елементи ручного управління дверима та вікнами, акумулятор, зовнішні дзеркала, елементи оббивки салону. Словом, усе що зламалось, розбилось чи тріснуло внаслідок прикладання надто великих зусиль, ДТП, або інших факторів, не пов’язаних з заводськими дефектами.

Загалом, гарантія на новий автомобіль дозволяє власнику протягом перших років експлуатації автомобіля не перейматися через можливі технічні проблеми автомобіля – адже якщо вони й виникнуть, то за умови правильного поводження з машиною будуть повністю компенсовані виробником.

Нагадаємо, що експерти радять купувати нове авто в кредит замість старого – за повну ціну.