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      00:57, 25 июля 2019

      Что стоит знать о гарантии на авто

       
      Гарантия на авто – как и где действует гарантия от автопроизводителя

      Гарантийные обязательства автопроизводителя – это залог того, что авто на протяжении определенного периода точно будет ездить без проблем. А если даже проблемы возникнут, то производитель или его представитель сделают все возможное, чтобы их решить, причем за собственный счет. Впрочем, гарантия действует при определенных ограничениях и условиях, которые автовладельцу нужно знать.

      Разбираемся в этих нюансах на примере марки Renault. 
      Гарантия на все легковые и коммерческие автомобили марки Renault составляет 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, за дополнительную плату можно продлить гарантию до 150 тыс. км или 4 лет. Гарантия распространяется на автомобили, которые были проданы и впервые зарегистрированы на территории Украины. Страна относится к отдельному “географического периметру”, в котором официально представлена компания Renault.

      Официальная гарантия от автопроизводителя предоставляет не только возможность бесплатного ремонта в гарантийных случаях, но и накладывает на водителя определенные обязательства. Одно из них – прохождение планового обслуживания только у официальных дилеров. Это общее требование всех автопроизводителей и Renault здесь не исключение.

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      Не только гарантия

      Впрочем, официальная гарантия от автопроизводителя – это еще не все, что входит в "комплектацию каждого нового автомобиля марки Renault. Служба Assistance (поддержка) от производителя – это очень важная, а в критических ситуациях даже необходимая услуга.

      Ведь если автомобиль внезапно останавливается, например остается без топлива посреди дороги – это отнюдь не гарантийный случай. Однако одним звонком в Renault Assistance все эти вопросы можно решить. Специальная служба выедет к машине и устранит проблему. Поэтому услуга Assistance – это очень удобное дополнение к гарантии, которое помогает не остаться сам на сам с проблемой на дороге.

      Предоставляет Assistance и информационную поддержку, может помочь, если ключи случайно остались в автомобиле и он закрылся, или если нужна эвакуация авто. Менее глобальные проблемы, например подзарядка аккумулятора или доставка запчастей для оперативного ремонта, также под силу службе Assistance от Renault.

      Подробнее об Assistance и гарантии Renault – по ссылке.

      Где действует гарантия

      Официальные сервисы Renault в Украине могут справиться с любой технической проблемой, даже с автомобилем, не предназначенным для нашего рынка. Ведь у официальных дилеров есть доступ к ресурсам и техническим особенностям автомобилей, предназначенных для зарубежных рынков. Перепрограммирование, конфигурации, диагностика – все это доступно сотрудникам сервисных центров. А если у них возникнут вопросы, то служба поддержки "Техлайн", которая работает с инженерами Renault во Франции, всегда сможет помочь, – рассказывают в дилерском центре Renault.

      Кроме этого, в Украине проводят работы, связанные с отзывом автомобилей, в том числе и продаными для других рынков. “В случае отзывной кампании на автомобили клиента и технической возможности выполнить предложенный ремонт, дилер имеет полное право выполнить работы и получить за это компенсацию от главного офиса. Более того, для отзывных кампаний, связанных с безопасностью движения (так называемые “красные”), бесплатное для клиента выполнения работ является обязательством, которое гарантирует производитель в течение 20 лет после запуска отзывной кампании. Подобные сервисные акции действуют как для автомобилей, проданных на рынке Украины, так и для автомобилей, которые импортируются в страну в качестве бывших в употреблении", – уверяют в Renault.

      Впрочем, есть некоторые исключения, которые касаются специфики дилерских центров. “Для электрических автомобилей, выполнение сервисных работ допускается только на тех СТО, которые сертифицированы компанией Рено в Украине для обслуживания электроавтомобилей”, – говорят в Renault. Пока что не все сервисные центры в нашей стране могут обслуживать электромобили. Понятно, что с увеличением их продаж количество сертифицированных сервисных центров будет увеличиваться.

      Географический периметр гарантии, о котором упоминалось выше, имеет значение для людей, которые любят путешествовать. “Каждый автомобиль, который продается в салоне, имеет распечатку с гарантийными обязательствами производителя. В них указан перечень стран, так называемый Географический периметр действия гарантии производителя. Это означает, что в пределах этих стран, клиент, обратившись на СТО в период гарантии, может провести обслуживание бесплатно, если технически будет определено, что инцидент относится к гарантии”, – говорят в Renault.

      “За пределами этих стран клиент не может отремонтировать автомобиль бесплатно даже в период гарантии, однако не исключается возможность, что заплатив за ремонт в другой стране пребывания, клиент может требовать компенсации потраченных средств за гарантийный ремонт у дилера”, – объясняют в представительстве Renault.

      Автомобили марки Renault, купленные в странах ЕС, к сожалению, не могут получить гарантийное обслуживание в Украине, ведь страны ЕС определены изготовителем вне географического периметра нашей страны. Впрочем, это правило действует главным образом для тех, кто пригнал авто из Евросоюза. А для путешественников, у которых гарантийный случай произошел на территории Украины, часто делают исключения.

      Что обещают дилеры Renault при покупке у них нового авто.

      Что не заменят по гарантии

      Стоит также помнить, что в автомобиле есть детали, которые изнашиваются и стареют. Шины, тормозные колодки, элементы сцепления, дворники... все эти детали не подлежат замене по гарантии, поскольку они изнашиваются или стираются в процессе эксплуатации. Такие детали можно приравнять к расходным материалам, как масло и фильтры.

      Кроме того, гарантия не распространяется на разбитое лобовое стекло, элементы ручного управления дверьми и окнами, аккумулятор, наружные зеркала, элементы обивки салона. Словом, все что сломалось, разбилось или треснуло вследствие прикладывания слишком больших усилий, ДТП, или других факторов, не связанных с заводскими дефектами.

      Таким образом, гарантия на новый автомобиль позволяет владельцу в течение первых лет эксплуатации автомобиля не беспокоиться из-за возможных технических проблем автомобиля – ведь если они и возникнут, то при правильном обращении с машиной будут полностью компенсированы производителем.

      Напомним, что эксперты советуют покупать новое авто в кредит вместо старого – за полную цену.

      Теги: Новости Украины Авто Разумный выбор
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