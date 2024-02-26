По данным правоохранителей, в результате аварии есть пострадавшие. Среди них есть и также водитель транспортного средства.

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Автобус с людьми слетел в кювет

Правоохранители рассказали, что вблизи села Стайки Обуховского района Киевской области автобус с людьми слетел в кювет.

На днях в Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Стайки,

– говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным установлено, что водитель маршрутного такси "БАЗ", двигаясь по закругленному участку дороги, не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся на бок.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия шестеро пассажиров и водитель транспортного средства получили телесные повреждения. Впрочем, на месте происшествия пострадавшие получили медицинскую помощь.

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