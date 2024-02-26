За даними правоохоронців, внаслідок аварії є постраждалі. Серед них є й також водій транспортного засобу.

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Автобус з людьми злетів у кювет

Правоохоронці розповіли, що поблизу села Стайки Обухівського району Київської області автобус з людьми злетів у кювет.

Днями до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про дорожню-транспортну подію поблизу села Стайки,

– мовиться у повідомленні поліції.

За попередніми даними встановлено, що кермувальник маршрутного таксі "БАЗ", рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не впорався з керуванням. Він з'їхав у кювет та перекинувся на бік.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро пасажирів та водій транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Втім, на місці події потерпілі отримали медичну допомогу.

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