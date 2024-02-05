Раніше у ДПСУ відреагували на потоплення катера "Івановєц". За їхніми даними, він уже погрожував українській морській охороні у 2014 році.

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ДТП сталася під час погоні. Прикордонники Мукачівського загону виявили осіб, які рухалися в бік кордону. Чоловіки рухалися в бік Тиси – саме нею проходить державний кордон з Румунією. Українські прикордонники повідомили румунським, щоб ті пильнували, адже скоро може статися незаконний перетин кордону.

Доки тривали пошукові заходи, на автівку Держприкордонслужби раптово вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. Він травмувався, тож прикордонники одразу викликали поліцію та швидку. Постраждалого відвезли у районну лікарню, він у реанімаційному відділенні.

Тим часом прикордонна поліція Румунії повідомила, що затримала на території країни осіб, котрі незаконно перетнули кордон.

Через інцидент зі збиттям чоловіка проведуть службове розслідування.

Варто зазначити, що травмований чоловік неодноразово потрапляв у поле зору співробітників прикордонного загону, як особа, причетна до протиправної діяльності, пов'язаної з переправленням осіб через державний кордон,

– указали в ДПСУ.

Прикордонники направили у Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак правопорушення, передбачене статтею Кримінального кодексу України "Організація незаконного переправляння осіб через кордон".