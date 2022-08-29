Соответствующую информацию сообщило турецкое издание. Страшная авария произошла утром 28 августа.

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В Турции автобус упал в пропасть

Предварительно известно, что автобус, который перевозил 40 человек, ехал по дороге из провинции Кютагья в муниципалитет Мудань.

Трагедия произошла в прибрежной провинции Бурса. Как отмечается, по предварительной информации, водитель потерял управление автобусом и выехал в пропасть из-за повреждения тормозов.

Водитель погиб на месте, ему было 47 лет,

– указано в сообщении.

Кроме водителя, на месте погибли также два пассажира, еще два – умерли в больнице. Всех пострадавших госпитализировали. Также известно, что:

турецкие правоохранители уже приступили к расследованию аварии;

идет судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

В Турции произошла авария / Фото Milliyet, Haberlen

В результате аварии погибли 5 человек. В прокуратуре сказали, что подозреваемый водитель не справился с управлением.

"Опознание погибших продолжается, а лечение раненых осуществляется в разных больницах. Следствие продолжается со всеми его аспектами", – сообщили в полиции.

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