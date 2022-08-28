В результате аварии несколько человек погибли. Соответствующую информацию сообщила нидерландская полиция.

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В Нидерландах грузовик врезался в толпу

Нидерландская полиция сообщила в субботу, что несколько человек погибли в результате инцидента, когда грузовик въехал на уличную вечеринку в городе Нью-Бейерланд на юге Нидерландов,

– указано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел ориентировочно в 19 часов 27 августа в 30 километрах к югу от Роттердама.

"В какой-то момент грузовик съехал с дороги и врезался в группу", – сообщила представитель полиции Элианна Маствейк местному вещателю Rijnmond.

Она добавила, что полиция еще не установила причины трагедии, однако предварительно известно:

несколько человек погибли под колесами грузовика;

точное количество убитых и раненых еще не установили, поскольку грузовик пока не забрали с места трагедии.

По данным местного издания, грузовик с полуприцепом испанской транспортной компании остановился только после того, как упал в бассейн.

В Румынии опрокинулся автобус с украинцами

В румынской коммуне Гароафа уезда Вранча ориентировочно в 2:45 27 августа перевернулся автобус с возвращавшимися домой украинскими беженцами.

Предварительно известно, что в салоне автобуса находились 43 человека. Среди них были преимущественно женщины и дети.

К сожалению, в результате аварии госпитализировали 20 пострадавших людей. Среди них – четверо детей от 5 до 16 лет.

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